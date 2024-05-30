https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/moroz-o-sluzhbe-sotspodderzhki-v-abkhazii-polzuetsya-doveriem-u-lyudey-1051203124.html

Мороз о службе соцподдержки в Абхазии: пользуется доверием у людей

Мороз о службе соцподдержки в Абхазии: пользуется доверием у людей

Sputnik Абхазия

Служба соцподдержки при Министерстве социального обеспечения и демографической политики представлена отделами во всех районах Абхазии. Основная цель службы –... 30.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-30T12:46+0300

2024-05-30T12:46+0300

2024-05-30T12:46+0300

радио

абхазия

дети

семьи

поддержка

социальная политика

министерство труда и социальной защиты рф

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Мороз о службе соцподдержки в Абхазии: пользуется доверием у людей Sputnik Абхазия Мороз о службе соцподдержки в Абхазии: пользуется доверием у людей

Служба соцподдержки при Министерстве социального обеспечения и демографической политики представлена отделами во всех районах Абхазии. Основная цель службы – помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. О том, какую работу проводят сейчас и как выявляют такие семьи, в эфире радио Sputnik рассказала начальник службы социальной поддержки детей и семей Ольга Мороз.По словам Мороз, работники службы соцподдержки согласовывают свою работу с семьями, залогом успеха является нераспространение сведений о сложной жизненной ситуации людей."Мы с семьей подписываем соглашение о конфиденциальности. Не рассказываем о том, что происходит в семье, за исключением случаев криминального характера. В этом случае сообщаем правоохранительным органам. А так, мы не озвучиваем никогда проблемы семьи, и поэтому уже каким-то доверием у людей пользуемся. Было очень даже страшно, знаем наш менталитет, защищенность семьи, мы не понимали (в начале работы - прим.), как можем зайти в семью, где есть взрослые, но у нас нет отказов в доступе в семью. Мы делаем так, что нас приглашают войти в дом и начинают делиться с нами проблемами", – сказала Мороз.Более 150 семей встали на учет социальной службы Абхазии с начала 2024 года, рассказала в эфире радио Sputnik начальник службы соцподдержки детей и семей Ольга Мороз."В 2023 году у нас было 289 семей. В этих семьях воспитывалось 476 детей. В этом году с января у нас уже открыто 157 новых дел, то есть 157 семей, в которых воспитывается 405 детей. По ходу нашей работы, когда поступают сигналы, мы выезжаем, и где-то подтверждается проблема, где-то не подтверждается, а где-то это не наша проблема, и мы перенаправляем людей", – уточнила Мороз.По завершении работы с этими семьями, добавила Мороз, сотрудники социальной службы не перестают участвовать в их жизни. На сегодня без открытия дел под пристальным вниманием социальной службы находится 372 семьи, где воспитывают 973 ребенка.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, дети, семьи, поддержка, социальная политика, министерство труда и социальной защиты рф, аудио