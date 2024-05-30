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Озган: объем Инвестпрограммы 2023-2025 годов составляет 3,4 миллиарда рублей
Озган: объем Инвестпрограммы 2023-2025 годов составляет 3,4 миллиарда рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Объем Инвестпрограммы 2023-2025 годов составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила на совещании с президентом глава Минэка Кристина... 30.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-30T22:46+0300
2024-05-30T22:46+0300
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Объем Инвестпрограммы 2023-2025 годов составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила на совещании с президентом глава Минэка Кристина Озган.Средства распределены по районам, уточнила Озган.В Сухуме:В Гудаутском районе:В Очамчырском районе:В Ткуарчалском районе:В Гагрском районе:На ремонтные работы на республиканской трассе "Псоу – Сухум" направляется 52,82 миллиона рублей. руб.
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аслан бжания, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, абхазия, россия, экономика
аслан бжания, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, абхазия, россия, экономика
Озган: объем Инвестпрограммы 2023-2025 годов составляет 3,4 миллиарда рублей
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Объем Инвестпрограммы 2023-2025 годов составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила на совещании с президентом глава Минэка Кристина Озган.
"Изначально программой предусматривалось 4,5 миллиарда рублей, но она была сокращена. На этот год предусмотрен один миллиард рублей. Из них освоено 258 миллионов рублей или 25% от лимита", – приводит слова министра "Апсныпресс".
Средства распределены по районам, уточнила Озган.
приступят к строительству Республиканской детской больницы;
будет асфальтирована улица Когониа;
завершаются работы на улицах Абазинской, Джонуа и Гулиа.
запланирован ремонт двух участков автодорог в селах Лыхны и Хуап на 29,3 миллиона рублей, проектно-сметная документация проходит экспертизу.
зарезервировано 50 миллионов рублей на внутригородские дороги, проектно-сметная документация на экспертизе.
завершится ремонт участков дорог "Ткуарчал – Акармара" и "Ткуарчал – Агубедиа", а также проспекта Свободы в городе.
лимит составляет 398,35 миллиона рублей, которые направлены на реконструкцию подстанции 110 кВ "Алахадзы", очистные сооружения канализации в Гагре (I этап), канализационную систему Пицунды с устройством напорного коллектора
На ремонтные работы на республиканской трассе "Псоу – Сухум" направляется 52,82 миллиона рублей. руб.