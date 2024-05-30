https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/parad-kontsertov-uchenikov-muzykalnykh-shkol-proydet-v-gosfilarmonii---1051207381.html
"Парад концертов" учеников музыкальных школ пройдет в Госфилармонии
"Парад концертов" учеников музыкальных школ пройдет в Госфилармонии
Sputnik Абхазия
"Парад концертов" с участием воспитанников детских музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища имени Чичба состоится в Абхазской... 30.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-30T14:10+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. В "Параде концертов" выступят 18 учеников музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища, рассказала на пресс-конференции в Sputnik Народная артистка Абхазии Нинель Бжания. На сцене выступят юные исполнители от семи до 15 лет, для которых это будет дебютное исполнение. В программе произведения от Баха до Бортнянского, завершит концерт выступление ансамбля скрипачей, который будет исполнять музыку Константина Ченгелия. Народный артист Абхазии Давид Терзян отметил, что выступление на предстоящем концерте очень волнительно как для детей, так и для их родителей. "Я, когда захожу (на репетиции - прим.), я не спрашиваю, как их зовут, я спрашиваю – ты кто, Мендельсон или Бах? Уже подключается творческий процесс, чтобы ребенок понял, что сейчас он будет интерпретировать Баха, Моцарта и так далее. Вот так мы воспитываем будущее поколение и надеемся, что самые талантливые дети наши будут блистать на международных сценах", – сказал он. Музыковед Асида Царгуш подчеркнула, что занятия музыкой раскрывают потенциал мозга ребенка, который невозможно развить при занятии любым другим делом. По ее словам, в музыкальных школах Абхазии очень много талантливых педагогов, которые могут дать квалифицированные знания детям.
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пресс-центр , абхазия, культура, музыка
пресс-центр , абхазия, культура, музыка
"Парад концертов" учеников музыкальных школ пройдет в Госфилармонии
14:10 30.05.2024 (обновлено: 15:24 30.05.2024)
"Парад концертов" с участием воспитанников детских музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища имени Чичба состоится в Абхазской государственной филармонии 3 июня.
СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. В "Параде концертов" выступят 18 учеников музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища, рассказала на пресс-конференции в Sputnik Народная артистка Абхазии Нинель Бжания.
На сцене выступят юные исполнители от семи до 15 лет, для которых это будет дебютное исполнение. В программе произведения от Баха до Бортнянского, завершит концерт выступление ансамбля скрипачей, который будет исполнять музыку Константина Ченгелия.
"Сама сцена абхазской филармонии, главная сцена нашей страны – это уже большое для них испытание, и в то же время они будут выступать большим оркестром. Думаю, это нелегкая ноша для таких маленьких плеч, но мы даем им возможность, мы открываем им двери в этот прекрасный мир, и, я думаю, они вместе со своими педагогами должны справиться", – сказала Бжания.
Народный артист Абхазии Давид Терзян отметил, что выступление на предстоящем концерте очень волнительно как для детей, так и для их родителей.
"Я, когда захожу (на репетиции - прим.), я не спрашиваю, как их зовут, я спрашиваю – ты кто, Мендельсон или Бах? Уже подключается творческий процесс, чтобы ребенок понял, что сейчас он будет интерпретировать Баха, Моцарта и так далее. Вот так мы воспитываем будущее поколение и надеемся, что самые талантливые дети наши будут блистать на международных сценах", – сказал он.
Музыковед Асида Царгуш подчеркнула, что занятия музыкой раскрывают потенциал мозга ребенка, который невозможно развить при занятии любым другим делом. По ее словам, в музыкальных школах Абхазии очень много талантливых педагогов, которые могут дать квалифицированные знания детям.