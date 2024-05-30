https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/parad-kontsertov-uchenikov-muzykalnykh-shkol-proydet-v-gosfilarmonii---1051207381.html

"Парад концертов" учеников музыкальных школ пройдет в Госфилармонии

"Парад концертов" учеников музыкальных школ пройдет в Госфилармонии

Sputnik Абхазия

"Парад концертов" с участием воспитанников детских музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища имени Чичба состоится в Абхазской... 30.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-30T14:10+0300

2024-05-30T14:10+0300

2024-05-30T15:24+0300

пресс-центр

пресс-центр

абхазия

культура

музыка

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1e/1051205903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2807c7688f9eca95901acba7ebc7501f.jpg

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. В "Параде концертов" выступят 18 учеников музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища, рассказала на пресс-конференции в Sputnik Народная артистка Абхазии Нинель Бжания. На сцене выступят юные исполнители от семи до 15 лет, для которых это будет дебютное исполнение. В программе произведения от Баха до Бортнянского, завершит концерт выступление ансамбля скрипачей, который будет исполнять музыку Константина Ченгелия. Народный артист Абхазии Давид Терзян отметил, что выступление на предстоящем концерте очень волнительно как для детей, так и для их родителей. "Я, когда захожу (на репетиции - прим.), я не спрашиваю, как их зовут, я спрашиваю – ты кто, Мендельсон или Бах? Уже подключается творческий процесс, чтобы ребенок понял, что сейчас он будет интерпретировать Баха, Моцарта и так далее. Вот так мы воспитываем будущее поколение и надеемся, что самые талантливые дети наши будут блистать на международных сценах", – сказал он. Музыковед Асида Царгуш подчеркнула, что занятия музыкой раскрывают потенциал мозга ребенка, который невозможно развить при занятии любым другим делом. По ее словам, в музыкальных школах Абхазии очень много талантливых педагогов, которые могут дать квалифицированные знания детям.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

пресс-центр , абхазия, культура, музыка