https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/parad-zvezd-ucheniki-muzykalnykh-shkol-sygrayut-bakha-v-gosfilarmonii-1051209280.html
Парад звезд: ученики музыкальных школ сыграют Баха в Госфилармонии
Парад звезд: ученики музыкальных школ сыграют Баха в Госфилармонии
Sputnik Абхазия
Пресс-конференция "Парада концертов", который состоится в Абхазской государственной филармонии 3 июня, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 мая. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-30T16:34+0300
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18 учеников музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища выступят в Госфилармонии Абхазии на "Параде концертов" 3 июня. В этом году на сцену выйдут юные исполнители от семи до 15 лет, для которых это будет дебютное исполнение.В программе произведения от Баха до Бортнянского, завершать концерт будет выступление ансамбля скрипачей, который будет исполнять музыку Константина Ченгелия.На пресс-конференции затронули тему важности музыкального развития детей, условий создания симфонического оркестра в республике и взаимодействия с коллегами из России.Подробнее смотрите в материале Sputnik.
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видео из пресс-центра, пресс-центр , абхазия, культура, музыка, видео
видео из пресс-центра, пресс-центр , абхазия, культура, музыка, видео
Парад звезд: ученики музыкальных школ сыграют Баха в Госфилармонии
16:34 30.05.2024 (обновлено: 16:42 30.05.2024)
Пресс-конференция "Парада концертов", который состоится в Абхазской государственной филармонии 3 июня, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 мая.
18 учеников музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища выступят в Госфилармонии Абхазии на "Параде концертов" 3 июня. В этом году на сцену выйдут юные исполнители от семи до 15 лет, для которых это будет дебютное исполнение.
В программе произведения от Баха до Бортнянского, завершать концерт будет выступление ансамбля скрипачей, который будет исполнять музыку Константина Ченгелия.
На пресс-конференции затронули тему важности музыкального развития детей, условий создания симфонического оркестра в республике и взаимодействия с коллегами из России.
Подробнее смотрите в материале Sputnik.