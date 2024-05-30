https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/parad-zvezd-ucheniki-muzykalnykh-shkol-sygrayut-bakha-v-gosfilarmonii-1051209280.html

Парад звезд: ученики музыкальных школ сыграют Баха в Госфилармонии

Парад звезд: ученики музыкальных школ сыграют Баха в Госфилармонии

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция "Парада концертов", который состоится в Абхазской государственной филармонии 3 июня, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 30 мая. 30.05.2024, Sputnik Абхазия

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2024-05-30T16:34+0300

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пресс-центр

видео из пресс-центра

пресс-центр

абхазия

культура

музыка

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18 учеников музыкальных школ, школ искусств и Сухумского музыкального училища выступят в Госфилармонии Абхазии на "Параде концертов" 3 июня. В этом году на сцену выйдут юные исполнители от семи до 15 лет, для которых это будет дебютное исполнение.В программе произведения от Баха до Бортнянского, завершать концерт будет выступление ансамбля скрипачей, который будет исполнять музыку Константина Ченгелия.На пресс-конференции затронули тему важности музыкального развития детей, условий создания симфонического оркестра в республике и взаимодействия с коллегами из России.Подробнее смотрите в материале Sputnik.

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