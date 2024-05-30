https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/posrednik-chanturiya-rasskazala-kto-mozhet-poluchit-putevku-na-sanatorno-kurortnoe-lechenie-1051199306.html
Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение
Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение
Sputnik Абхазия
Гость программы "Посредник" – заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия. В эфире радио она рассказала, как распределяют... 30.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-30T08:43+0300
2024-05-30T08:43+0300
2024-05-30T08:43+0300
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подкасты
посредник
лечение
санатории в абхазии
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Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение
Sputnik Абхазия
Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение
Полного комплекса санаторно-курортного лечения на территории Абхазии нет, потому мы вынуждены отправлять людей за пределы страны, сказала Чантурия в интервью радио. В республике есть два объекта, которые могут принять людей на определенные процедуры, но в этом году уже не было мест, сказала она.По словам Чантурия, расходы на данную статью с каждым годом повышаются."В прошлом году было выделено 26 миллионов. Из них 6 миллионов 500 тысяч вернулись в виде частичной оплаты. Организация или сам человек, вынуждены оплачивать отдых, так как путевки подорожали. За этот год уже около 70 человек отправили. Сейчас в разработке около 30 дел, человек 60 на очереди. Желающих больше на весну и осень", – сказала Чантурия.О том, кто может воспользоваться такой услугой и какие на это должны быть основания, слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, посредник, лечение, санатории в абхазии, аудио
подкасты, посредник, лечение, санатории в абхазии, аудио
Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение
Гость программы "Посредник" – заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия. В эфире радио она рассказала, как распределяют путевки на санаторно-курортное лечение и кто может рассчитывать на эту помощь.
Полного комплекса санаторно-курортного лечения на территории Абхазии нет, потому мы вынуждены отправлять людей за пределы страны, сказала Чантурия в интервью радио. В республике есть два объекта, которые могут принять людей на определенные процедуры, но в этом году уже не было мест, сказала она.
По словам Чантурия, расходы на данную статью с каждым годом повышаются.
"В прошлом году было выделено 26 миллионов. Из них 6 миллионов 500 тысяч вернулись в виде частичной оплаты. Организация или сам человек, вынуждены оплачивать отдых, так как путевки подорожали. За этот год уже около 70 человек отправили. Сейчас в разработке около 30 дел, человек 60 на очереди. Желающих больше на весну и осень", – сказала Чантурия.
О том, кто может воспользоваться такой услугой и какие на это должны быть основания, слушайте в аудиофайле.