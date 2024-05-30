https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/posrednik-chanturiya-rasskazala-kto-mozhet-poluchit-putevku-na-sanatorno-kurortnoe-lechenie-1051199306.html

Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение

Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение

Sputnik Абхазия

Гость программы "Посредник" – заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия. В эфире радио она рассказала, как распределяют... 30.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-30T08:43+0300

2024-05-30T08:43+0300

2024-05-30T08:43+0300

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лечение

санатории в абхазии

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Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение Sputnik Абхазия Посредник: Чантурия рассказала, кто может получить путевку на санаторно-курортное лечение

Полного комплекса санаторно-курортного лечения на территории Абхазии нет, потому мы вынуждены отправлять людей за пределы страны, сказала Чантурия в интервью радио. В республике есть два объекта, которые могут принять людей на определенные процедуры, но в этом году уже не было мест, сказала она.По словам Чантурия, расходы на данную статью с каждым годом повышаются."В прошлом году было выделено 26 миллионов. Из них 6 миллионов 500 тысяч вернулись в виде частичной оплаты. Организация или сам человек, вынуждены оплачивать отдых, так как путевки подорожали. За этот год уже около 70 человек отправили. Сейчас в разработке около 30 дел, человек 60 на очереди. Желающих больше на весну и осень", – сказала Чантурия.О том, кто может воспользоваться такой услугой и какие на это должны быть основания, слушайте в аудиофайле.

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2024

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, лечение, санатории в абхазии, аудио