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Повышен размер финпомощи инвалидам Отечественной войны на зубопротезирование
Повышен размер финпомощи инвалидам Отечественной войны на зубопротезирование
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов будут выделять 150 тысяч рублей на зубопротезирование. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-30T11:12+0300
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов будут выделять 150 тысяч рублей на зубопротезирование. Как объяснил министр соцобеспечения Руслан Аджба, раньше им выделялось 100 тысяч рублей. Повышение прописали в бюджете Фонда инвалидов на 2024 год. Каждый год в ведомство обращается до 300 инвалидов ОВНА, которые нуждаются в зубопротезировании. Этой помощью каждый заявитель может воспользоваться частями в течение трех лет.
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овна, абхазия, кабмин абхазии, инвалиды
овна, абхазия, кабмин абхазии, инвалиды
Повышен размер финпомощи инвалидам Отечественной войны на зубопротезирование
11:12 30.05.2024 (обновлено: 14:10 30.05.2024)
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов будут выделять 150 тысяч рублей на зубопротезирование.
Кабмин Абхазии внес изменения в Положение о мерах социальной поддержки инвалидов ОВНА и порядке реализации Минсоцобеспечения.
Как объяснил министр соцобеспечения Руслан Аджба, раньше им выделялось 100 тысяч рублей. Повышение прописали в бюджете Фонда инвалидов на 2024 год.
Каждый год в ведомство обращается до 300 инвалидов ОВНА, которые нуждаются в зубопротезировании. Этой помощью каждый заявитель может воспользоваться частями в течение трех лет.