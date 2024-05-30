https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/povyshen-razmer-finpomoschi-invalidam-otechestvennoy-voyny-na-zuboprotezirovanie-1051204800.html

Повышен размер финпомощи инвалидам Отечественной войны на зубопротезирование

Повышен размер финпомощи инвалидам Отечественной войны на зубопротезирование

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов будут выделять 150 тысяч рублей на зубопротезирование. 30.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов будут выделять 150 тысяч рублей на зубопротезирование. Как объяснил министр соцобеспечения Руслан Аджба, раньше им выделялось 100 тысяч рублей. Повышение прописали в бюджете Фонда инвалидов на 2024 год. Каждый год в ведомство обращается до 300 инвалидов ОВНА, которые нуждаются в зубопротезировании. Этой помощью каждый заявитель может воспользоваться частями в течение трех лет.

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