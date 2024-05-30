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https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/povysheny-doplaty-k-pensiyam-grazhdan-kotorye-ne-poluchayut-vyplaty-inostrannogo-gosudarstva-1051205533.html
Повышены доплаты к пенсиям граждан, которые не получают выплаты иностранного государства
Повышены доплаты к пенсиям граждан, которые не получают выплаты иностранного государства
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Повышены доплаты к пенсиям граждан Абхазии, которые не получают выплаты иностранного государства. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Повышены доплаты к пенсиям граждан Абхазии, которые не получают выплаты иностранного государства. Кабмин принял постановление о ежемесячной доплате:
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абхазия, кабмин абхазии, пенсии, пенсионеры

Повышены доплаты к пенсиям граждан, которые не получают выплаты иностранного государства

12:05 30.05.2024 (обновлено: 14:13 30.05.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Мелитополе начали выдавать пенсии в рублях
В Мелитополе начали выдавать пенсии в рублях - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Повышены доплаты к пенсиям граждан Абхазии, которые не получают выплаты иностранного государства.
Кабмин принял постановление о ежемесячной доплате:
пенсионерам по возрасту – 3500 рублей; ﻿﻿
пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет – 3500 рублей;
пенсионерам, имеющим почетные звания "народный...", "заслуженный работник..." – 3000 рублей;
пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам) – 3000 рублей;
лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 3000 рублей;
круглым сиротам – 3000 рублей;
инвалидам труда (І, ІІ, III групп) – 3500 рублей; ﻿﻿
инвалидам с детства (в возрасте до 16 лет, I и II групп) – 2000 рублей;
пенсионерам, получающим социальные пенсии (по возрасту и по инвалидности) – 2950 рублей.
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