https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/povysheny-doplaty-k-pensiyam-grazhdan-kotorye-ne-poluchayut-vyplaty-inostrannogo-gosudarstva-1051205533.html

Повышены доплаты к пенсиям граждан, которые не получают выплаты иностранного государства

Повышены доплаты к пенсиям граждан, которые не получают выплаты иностранного государства

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Повышены доплаты к пенсиям граждан Абхазии, которые не получают выплаты иностранного государства. 30.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Повышены доплаты к пенсиям граждан Абхазии, которые не получают выплаты иностранного государства. Кабмин принял постановление о ежемесячной доплате:

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