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Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии остаются 1860 человек
Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии остаются 1860 человек
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии, по данным Международного Kомитета Красного Креста, остаются 1860... 30.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии, по данным Международного Kомитета Красного Креста, остаются 1860 человек. С момента начала работы механизма были найдены и эксгумированы останки 526 человек, из которых 285 были идентифицированы и переданы семьям, сказала посланник МККК по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту.
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красный крест, пропавшие без вести, абхазия, грузия, стамбул, овна
красный крест, пропавшие без вести, абхазия, грузия, стамбул, овна

Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии остаются 1860 человек

19:05 30.05.2024
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЦеремония перезахоронения останков безымянного солдата, погибшего в годы ВОВ
Церемония перезахоронения останков безымянного солдата, погибшего в годы ВОВ - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии, по данным Международного Kомитета Красного Креста, остаются 1860 человек.
В Стамбуле 29 мая состоялось 16-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести, который был создан в 2010 году.
С момента начала работы механизма были найдены и эксгумированы останки 526 человек, из которых 285 были идентифицированы и переданы семьям, сказала посланник МККК по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту.
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