https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/propavshimi-bez-vesti-posle-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-ostayutsya-1860-chelovek-1051213034.html

Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии остаются 1860 человек

Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии остаются 1860 человек

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии, по данным Международного Kомитета Красного Креста, остаются 1860... 30.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-30T19:05+0300

2024-05-30T19:05+0300

2024-05-30T19:05+0300

в абхазии

красный крест

пропавшие без вести

абхазия

грузия

стамбул

овна

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/08/1046796107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e880b176e0ee197f532014878fd7ee52.jpg

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии, по данным Международного Kомитета Красного Креста, остаются 1860 человек. С момента начала работы механизма были найдены и эксгумированы останки 526 человек, из которых 285 были идентифицированы и переданы семьям, сказала посланник МККК по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту.

абхазия

грузия

стамбул

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

красный крест, пропавшие без вести, абхазия, грузия, стамбул, овна