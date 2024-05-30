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Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ могут завершить в ноябре этого года
Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ могут завершить в ноябре этого года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ, по словам генподрядчика, будут завершены в ноябре 2024 года. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ, по словам генподрядчика, будут завершены в ноябре 2024 года. Все исторические детали декора отреставрированы, витражи панорамного декоративного остекления заменены. Восстановление абхазского павильона на ВДНХ началось в 2017 году и проводится за счет финансовых средств правительства Москвы с последующей компенсацией абхазской стороной на протяжении срока аренды (50 лет). Павильон занимает около 1200 квадратных метров и расположен у фонтана "Дружба народов".
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вднх, абхазия, россия, москва
Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ могут завершить в ноябре этого года
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ, по словам генподрядчика, будут завершены в ноябре 2024 года.
Как уточнили Sputnik в Торговом представительстве Абхазии в России, в помещении полностью заменены кровля и фасады, проведена перепланировка, чтобы соблюсти современные стандарты безопасности.
Все исторические детали декора отреставрированы, витражи панорамного декоративного остекления заменены.
Восстановление абхазского павильона на ВДНХ началось в 2017 году и проводится за счет финансовых средств правительства Москвы с последующей компенсацией абхазской стороной на протяжении срока аренды (50 лет).
Павильон занимает около 1200 квадратных метров и расположен у фонтана "Дружба народов".