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Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ могут завершить в ноябре этого года

Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ могут завершить в ноябре этого года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ, по словам генподрядчика, будут завершены в ноябре 2024 года. 30.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Работы в национальном павильоне Абхазии на ВДНХ, по словам генподрядчика, будут завершены в ноябре 2024 года. Все исторические детали декора отреставрированы, витражи панорамного декоративного остекления заменены. Восстановление абхазского павильона на ВДНХ началось в 2017 году и проводится за счет финансовых средств правительства Москвы с последующей компенсацией абхазской стороной на протяжении срока аренды (50 лет). Павильон занимает около 1200 квадратных метров и расположен у фонтана "Дружба народов".

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