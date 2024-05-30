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Серия терактов на железнодорожных объектах предотвращена в Крыму
Серия терактов на железнодорожных объектах предотвращена в Крыму
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ.Пять завербованных украинской разведкой жителей полуострова планировали теракты, чтобы парализовать движение поездов. Агенты собирали и передавали украинской стороне информацию об объектах ПВО и обороне Крымского моста. Руководитель диверсантов погиб, подорвавшись на собственном взрывном устройстве. Остальные участники группы арестованы.
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фсб, россия, крым, украина
фсб, россия, крым, украина
Серия терактов на железнодорожных объектах предотвращена в Крыму
10:30 30.05.2024 (обновлено: 10:46 30.05.2024)
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ.
"ФСБ предотвращена серия диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым, запланированных украинскими спецслужбами. Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима", – рассказали в спецслужбе.
Пять завербованных украинской разведкой жителей полуострова планировали теракты, чтобы парализовать движение поездов.
Агенты собирали и передавали украинской стороне информацию об объектах ПВО и обороне Крымского моста.
Руководитель диверсантов погиб, подорвавшись на собственном взрывном устройстве. Остальные участники группы арестованы.