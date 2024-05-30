https://sputnik-abkhazia.ru/20240530/seriya-teraktov-na-zheleznodorozhnykh-obektakh-predotvraschena-v-krymu-1051202300.html

Серия терактов на железнодорожных объектах предотвращена в Крыму

Серия терактов на железнодорожных объектах предотвращена в Крыму

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ. 30.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. В Крыму предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах, сообщили в ЦОС ФСБ.Пять завербованных украинской разведкой жителей полуострова планировали теракты, чтобы парализовать движение поездов. Агенты собирали и передавали украинской стороне информацию об объектах ПВО и обороне Крымского моста. Руководитель диверсантов погиб, подорвавшись на собственном взрывном устройстве. Остальные участники группы арестованы.

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