Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 606 самолетов, 274 вертолета, 24794 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16201 танк и других боевых бронированных машин, 1324 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22112 единиц специальной военной автомобильной техники.