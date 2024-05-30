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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника
Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Силы Черноморского флота РФ за минувшие сутки уничтожили четыре украинских беспилотных катера, сообщили в Минобороны РФ. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Силы Черноморского флота РФ за минувшие сутки уничтожили четыре украинских беспилотных катера, сообщили в Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина

Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских беспилотника

15:05 30.05.2024 (обновлено: 16:25 30.05.2024)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛётно-тактические учения морской авиации в Ейске
Лётно-тактические учения морской авиации в Ейске - Sputnik Абхазия, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Силы Черноморского флота РФ за минувшие сутки уничтожили четыре украинских беспилотных катера, сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера", – говорится в сообщении.

Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 606 самолетов, 274 вертолета, 24794 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16201 танк и других боевых бронированных машин, 1324 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22112 единиц специальной военной автомобильной техники.
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