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Жители улицы Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги
Жители улицы Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Жители улицы имени Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги в середине мая. 30.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-30T16:00+0300
2024-05-30T16:00+0300
2024-05-30T16:40+0300
в абхазии
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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Жители улицы имени Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги в середине мая.На такие меры они пошли уже в третий раз, потому что улица протяженностью 250 метров остается неасфальтированной.Несколько лет назад столичная администрация заменила водопроводную трубу, более года назад провели канализацию. После этого дорогу засыпали гравием. Из-за пыли, по словам жителей, невозможно открывать окна, выпускать во двор детей.На место приезжали представители администрации Сухума, столичные депутаты и парламентарии. Жители заверили, что разблокируют дорогу после того, как увидят технику, которая будет ремонтировать улицу.В УКСе добавили, что приступят к ремонту, как только будет выделена необходимая сумма.
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сухум, администрация города сухум, кабинет министров абхазии, общество
сухум, администрация города сухум, кабинет министров абхазии, общество
СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Жители улицы имени Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги в середине мая.
На такие меры они пошли уже в третий раз, потому что улица протяженностью 250 метров остается неасфальтированной.
Несколько лет назад столичная администрация заменила водопроводную трубу, более года назад провели канализацию. После этого дорогу засыпали гравием. Из-за пыли, по словам жителей, невозможно открывать окна, выпускать во двор детей.
На место приезжали представители администрации Сухума, столичные депутаты и парламентарии. Жители заверили, что разблокируют дорогу после того, как увидят технику, которая будет ремонтировать улицу.
В Кабмине Sputnik сообщили, что восстановлением дорожного полотна будет заниматься Управление капитального строительства. Уже подготовлена проектно-сметная документация. На работы потребуется 9,9 миллиона рублей.
В УКСе добавили, что приступят к ремонту, как только будет выделена необходимая сумма.