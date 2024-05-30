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Жители улицы Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги

Жители улицы Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Жители улицы имени Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги в середине мая. 30.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

администрация города сухум

кабинет министров абхазии

общество

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СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Жители улицы имени Фазиля Искандера в Сухуме перекрыли часть дороги в середине мая.На такие меры они пошли уже в третий раз, потому что улица протяженностью 250 метров остается неасфальтированной.Несколько лет назад столичная администрация заменила водопроводную трубу, более года назад провели канализацию. После этого дорогу засыпали гравием. Из-за пыли, по словам жителей, невозможно открывать окна, выпускать во двор детей.На место приезжали представители администрации Сухума, столичные депутаты и парламентарии. Жители заверили, что разблокируют дорогу после того, как увидят технику, которая будет ремонтировать улицу.В УКСе добавили, что приступят к ремонту, как только будет выделена необходимая сумма.

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сухум, администрация города сухум, кабинет министров абхазии, общество