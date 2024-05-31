Выступления были разделены на три блока. В первом — танцевальные дуэты исполняли абхазский перепляс. Во втором — на сцену выходили по две пары и танцевали кабардинский княжеский танец "Кафа". Их оценивали за артистизм и мастерство.В третьем — команды исполняли танцевальные номера под песню Эминема из фильма "Восьмая миля". Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел. Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.
Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" - парный танец - прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 30 мая.
Выступления были разделены на три блока. В первом — танцевальные дуэты исполняли абхазский перепляс. Во втором — на сцену выходили по две пары и танцевали кабардинский княжеский танец "Кафа". Их оценивали за артистизм и мастерство.
В третьем — команды исполняли танцевальные номера под песню Эминема из фильма "Восьмая миля". Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел. Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.
14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.