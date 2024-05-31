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Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow
Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow
Sputnik Абхазия
Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" - парный танец - прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 30 мая. 31.05.2024, Sputnik Абхазия
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Выступления были разделены на три блока. В первом — танцевальные дуэты исполняли абхазский перепляс. Во втором — на сцену выходили по две пары и танцевали кабардинский княжеский танец "Кафа". Их оценивали за артистизм и мастерство.В третьем — команды исполняли танцевальные номера под песню Эминема из фильма "Восьмая миля". Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел. Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, танцы, культура
фото, фото , мультимедиа, абхазия, танцы, культура

Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow

14:50 31.05.2024 (обновлено: 18:18 31.05.2024)
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Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" - парный танец - прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 30 мая.
Выступления были разделены на три блока. В первом — танцевальные дуэты исполняли абхазский перепляс. Во втором — на сцену выходили по две пары и танцевали кабардинский княжеский танец "Кафа". Их оценивали за артистизм и мастерство.
В третьем — команды исполняли танцевальные номера под песню Эминема из фильма "Восьмая миля". Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел. Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.
14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления дуэтов были разделены на три блока.

Выступления дуэтов были разделены на три блока. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления дуэтов были разделены на три блока.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом – танцевальные дуэты исполняли абхазский перепляс.

В первом – танцевальные дуэты исполняли абхазский перепляс. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В первом – танцевальные дуэты исполняли абхазский перепляс.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором блоке на сцену выходили по две пары и танцевали кабардинский княжеский танец "Кафа".

Во втором блоке на сцену выходили по две пары и танцевали кабардинский княжеский танец &quot;Кафа&quot;. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором блоке на сцену выходили по две пары и танцевали кабардинский княжеский танец "Кафа".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В третьем – команды исполняли танцевальные номера под песню Эминема из фильма "Восьмая миля".

В третьем – команды исполняли танцевальные номера под песню Эминема из фильма &quot;Восьмая миля&quot;. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В третьем – команды исполняли танцевальные номера под песню Эминема из фильма "Восьмая миля".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел.

Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.

Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления артистов оценивало жюри, состоящее из шести человек, – Народных артистов и Заслуженных работников культуры.

Выступления артистов оценивало жюри, состоящее из шести человек, – Народных артистов и Заслуженных работников культуры. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления артистов оценивало жюри, состоящее из шести человек, – Народных артистов и Заслуженных работников культуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Eytsikәashow продлится пять месяцев, всего запланировано шесть концертов.

Eytsikәashow продлится пять месяцев, всего запланировано шесть концертов. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Eytsikәashow продлится пять месяцев, всего запланировано шесть концертов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В танцевальном шоу участвуют 14 пар.

В танцевальном шоу участвуют 14 пар. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В танцевальном шоу участвуют 14 пар.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они разделены на команды Аслана Багапш и Дениса Инапшба.

Они разделены на команды Аслана Багапш и Дениса Инапшба. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они разделены на команды Аслана Багапш и Дениса Инапшба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный приз танцевального проекта – 450 000 рублей.

Главный приз танцевального проекта – 450 000 рублей. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный приз танцевального проекта – 450 000 рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Название конкурса происходит от слова "аицыкәашара" — парный танец.

Название конкурса происходит от слова &quot;аицыкәашара&quot; — парный танец. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Название конкурса происходит от слова "аицыкәашара" — парный танец.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.

Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.

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