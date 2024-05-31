https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/1051223439.html

Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow

Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow

Sputnik Абхазия

Второй отчетный концерт танцевального проекта Eytsiкәashow (от слова "аицыкәашара" - парный танец - прим.) прошел в Абхазской госфилармонии 30 мая. 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T14:50+0300

2024-05-31T14:50+0300

2024-05-31T18:18+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

танцы

культура

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1f/1051219442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39237dd1a6309b2a03915be1774b7d73.jpg

Выступления были разделены на три блока. В первом — танцевальные дуэты исполняли абхазский перепляс. Во втором — на сцену выходили по две пары и танцевали кабардинский княжеский танец "Кафа". Их оценивали за артистизм и мастерство.В третьем — команды исполняли танцевальные номера под песню Эминема из фильма "Восьмая миля". Члены жюри оценивали мастерство и творческий замысел. Оценки пойдут в зачет команд, по итогам будет выявлен лучший наставник сезона.14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, абхазия, танцы, культура