https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/ator-abkhaziya-zaymet-vtoroe-mesto-po-populyarnosti-u-rossiyskikh-turistov-etim-letom-1051241777.html
АТОР: Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом
АТОР: Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом, по прогнозам Ассоциации туроператоров России. 31.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-31T21:00+0300
2024-05-31T21:00+0300
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в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом, по прогнозам Ассоциации туроператоров России.При этом республика остается самым бюджетным направлением — средний чек на тур на одного человека с перелетом составит 33-38 тысяч рублей.Лидер среди зарубежных направлений — Турция, третье место — за ОАЭ, четвертое — у Египта, пятое — у Таиланда.Поездка в Турцию обойдется в 105-128 тысяч рублей. В ОАЭ, Египет и Таиланд — в среднем 100 тысяч рублей.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
АТОР: Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом
21:00 31.05.2024 (обновлено: 22:48 31.05.2024)
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом, по прогнозам Ассоциации туроператоров России.
Ожидается, что на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи.
При этом республика остается самым бюджетным направлением — средний чек на тур на одного человека с перелетом составит 33-38 тысяч рублей.
Лидер среди зарубежных направлений — Турция, третье место — за ОАЭ, четвертое — у Египта, пятое — у Таиланда.
Поездка в Турцию обойдется в 105-128 тысяч рублей. В ОАЭ, Египет и Таиланд — в среднем 100 тысяч рублей.