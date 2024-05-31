https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/ator-abkhaziya-zaymet-vtoroe-mesto-po-populyarnosti-u-rossiyskikh-turistov-etim-letom-1051241777.html

АТОР: Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом

АТОР: Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом, по прогнозам Ассоциации туроператоров России. 31.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

туристы

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Абхазия займет второе место по популярности у российских туристов этим летом, по прогнозам Ассоциации туроператоров России.При этом республика остается самым бюджетным направлением — средний чек на тур на одного человека с перелетом составит 33-38 тысяч рублей.Лидер среди зарубежных направлений — Турция, третье место — за ОАЭ, четвертое — у Египта, пятое — у Таиланда.Поездка в Турцию обойдется в 105-128 тысяч рублей. В ОАЭ, Египет и Таиланд — в среднем 100 тысяч рублей.

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