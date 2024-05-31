https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/bank-abkhazii-nazval-osnovnye-pokazateli-bankovskoy-sistemy-za-2023-god--1051228734.html

Банк Абхазии назвал основные показатели банковской системы за 2023 год

Банк Абхазии назвал основные показатели банковской системы за 2023 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание утвердило отчет Национального банка Абхазии за 2023 год. 31.05.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

национальный банк абхазии

абхазия

экономика

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание утвердило отчет Национального банка Абхазии за 2023 год.Сумма депозитов физических лиц в банках Абхазии на 1 января 2024 года, по словам Барателиа, составила рекордную цифру для республики 3,3 миллиарда рублей. В 2023 году было выдано 13404 кредита на сумму 5,8 миллиарда рублей: физическим лицам — 12743 кредита на сумму 2,4 миллиарда, юридическим лицам — 321 кредит на сумму 2,5 миллиарда, ИП — 340 кредитов на сумму 0,9 миллиарда.

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