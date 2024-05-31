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Банк Абхазии назвал основные показатели банковской системы за 2023 год
Банк Абхазии назвал основные показатели банковской системы за 2023 год
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание утвердило отчет Национального банка Абхазии за 2023 год. 31.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание утвердило отчет Национального банка Абхазии за 2023 год.Сумма депозитов физических лиц в банках Абхазии на 1 января 2024 года, по словам Барателиа, составила рекордную цифру для республики 3,3 миллиарда рублей. В 2023 году было выдано 13404 кредита на сумму 5,8 миллиарда рублей: физическим лицам — 12743 кредита на сумму 2,4 миллиарда, юридическим лицам — 321 кредит на сумму 2,5 миллиарда, ИП — 340 кредитов на сумму 0,9 миллиарда.
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национальный банк абхазии, абхазия, экономика
национальный банк абхазии, абхазия, экономика
Банк Абхазии назвал основные показатели банковской системы за 2023 год
12:05 31.05.2024 (обновлено: 15:12 31.05.2024)
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание утвердило отчет Национального банка Абхазии за 2023 год.
Отчет представил глава Банка Абхазии Беслан Барателиа. Он рассказал, что совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций увеличился на 14,5%, валюта сводного баланса кредитных организаций за 2023 год выросла на 2,2 миллиарда рублей и составила 19,5 миллиарда рублей.
Сумма депозитов физических лиц в банках Абхазии на 1 января 2024 года, по словам Барателиа, составила рекордную цифру для республики 3,3 миллиарда рублей.
В 2023 году было выдано 13404 кредита на сумму 5,8 миллиарда рублей: физическим лицам — 12743 кредита на сумму 2,4 миллиарда, юридическим лицам — 321 кредит на сумму 2,5 миллиарда, ИП — 340 кредитов на сумму 0,9 миллиарда.