https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/deputaty-prinyali-zakon-ob-ispolnenii-respublikanskogo-byudzheta-na-2023-god-1051237051.html
Депутаты приняли закон об исполнении республиканского бюджета на 2023 год
Депутаты приняли закон об исполнении республиканского бюджета на 2023 год
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Депутаты Парламента приняли во втором и окончательном чтении закон "Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год". Документ... 31.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-31T13:33+0300
2024-05-31T13:33+0300
2024-05-31T18:43+0300
в абхазии
парламент абхазии
абхазия
бюджет
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192035_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_e4d21c6f7dd2f70554e7f5c6e8bf956f.jpg
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Депутаты Парламента приняли во втором и окончательном чтении закон "Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год". Документ представил министр финансов Владимир Делба. Основные параметры республиканского бюджета:Основные параметры государственного бюджета за 2023 год:Собственные доходы республиканского бюджета за минувший год составили более 6 млрд руб.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0a/1045192035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0e4f30d778ab96fed1e3fb0fb6c738c6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, абхазия, бюджет, экономика
парламент абхазии, абхазия, бюджет, экономика
Депутаты приняли закон об исполнении республиканского бюджета на 2023 год
13:33 31.05.2024 (обновлено: 18:43 31.05.2024)
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Депутаты Парламента приняли во втором и окончательном чтении закон "Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год". Документ представил министр финансов Владимир Делба.
Основные параметры республиканского бюджета:
по доходам — 11,6 миллиарда рублей,
по расходам — 12,4 миллиарда рублей,
по источникам финансирования дефицита — 809, 8 миллиона рублей.
Основные параметры государственного бюджета за 2023 год:
по доходам – 15,3 млрд руб
по расходам – 16,1 млрд руб
Собственные доходы республиканского бюджета за минувший год составили более 6 млрд руб.