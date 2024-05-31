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Депутаты приняли закон об исполнении республиканского бюджета на 2023 год

Депутаты приняли закон об исполнении республиканского бюджета на 2023 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Депутаты Парламента приняли во втором и окончательном чтении закон "Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год". Документ... 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T13:33+0300

2024-05-31T13:33+0300

2024-05-31T18:43+0300

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Депутаты Парламента приняли во втором и окончательном чтении закон "Об исполнении республиканского бюджета за 2023 год". Документ представил министр финансов Владимир Делба. Основные параметры республиканского бюджета:Основные параметры государственного бюджета за 2023 год:Собственные доходы республиканского бюджета за минувший год составили более 6 млрд руб.

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