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Главный четверг: Акаба о подготовке к турсезону в Очамчыре, помощи пострадавшим от стихии

Главный четверг: Акаба о подготовке к турсезону в Очамчыре, помощи пострадавшим от стихии

Sputnik Абхазия

Как подготовилась Очамчыра к туристическому сезону, какие мероприятия ведутся по устранению последствий недавнего наводнения в районе, идет ли работа по... 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T12:34+0300

2024-05-31T12:34+0300

2024-05-31T12:34+0300

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Главный четверг: Акаба о подготовке к турсезону в Очамчыре, помощи пострадавшим от стихии Sputnik Абхазия Главный четверг: Акаба о подготовке к турсезону в Очамчыре, помощи пострадавшим от стихии

Как подготовилась Очамчыра к туристическому сезону, какие мероприятия ведутся по устранению последствий недавнего наводнения в районе, идет ли работа по оказанию материальной помощи пострадавшим от стихии жителям, в эфире радио Sputnik в программе "Главный четверг" рассказал заместитель главы администрации Очамчырского района Отар Акаба.В районе семь туристических объектов, 1709 койко-мест на 810 номеров. После запуска в прошлом году 16-этажной гостиницы "Черноморская жемчужина", в городе заметно прибавилось количество туристов, сообщил Акаба.Из-за ливня в мае в районе подтопило дома. Так, по словам Акаба, в селе Кутол пострадало 15 домовладений, в Джгярде – 10, в селе Гуада – один дом , в селе Кындыг – четыре домовладения. Соответствующие документы направлены в Кабинет министров, где после рассмотрения заявлений люди получат компенсацию из-за ущерба от стихии, сказал Акаба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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