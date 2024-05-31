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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/minoborony-nazvalo-chislo-sdavshikhsya-v-plen-ukrainskikh-voennykh-za-nedelyu-1051236095.html
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российским военнослужащим за прошедшую неделю сдались в плен 45 украинских солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ. 31.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российским военнослужащим за прошедшую неделю сдались в плен 45 украинских солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 25 по 31 мая.Недельная сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

16:10 31.05.2024 (обновлено: 18:14 31.05.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российским военнослужащим за прошедшую неделю сдались в плен 45 украинских солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 25 по 31 мая.
Недельная сводка Минобороны России:
С 25-го по 31-е мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами.
Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолета МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США, шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", а также 312 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 607 самолетов, 274 вертолета, 24902 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9972 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22135 единиц специальной военной автомобильной техники.
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