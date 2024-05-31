Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

С 25-го по 31-е мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами. С 25-го по 31-е мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами.

Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолета МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США, шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", а также 312 беспилотных летательных аппаратов. Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито: два самолета МиГ-29 и два Су-27 воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть противорадиолокационных ракет HARM производства США, шесть противокорабельных ракет "Нептун", 58 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", а также 312 беспилотных летательных аппаратов.