https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/ostanovka-mashin-i-vykhod-turistov-v-yupsharskom-kanone-zapreschena-1051234641.html

Остановка машин и выход туристов в Юпшарском каньоне запрещена

Остановка машин и выход туристов в Юпшарском каньоне запрещена

Sputnik Абхазия

В августе 2023 года Минтуризма Абхазии запретило остановку и выход туристов из автомобилей в Юпшарском каньоне из-за камнепадов. 31.05.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Остановка машин и выход туристов в Юпшарском каньоне запрещается, рассказал Sputnik директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия. Он также отметил, что на этом участке дороги, ведущей к озеру Рица, уже построены ограждения с двух стороны и остановка там автомобилей теперь невозможна. Багателия добавил, что арендаторы с учетом всех этих факторов отнеслись с пониманием к такому решению ведомства и дирекции парка. Они покинули Юпшарский каньон. Всего там был один арендатор и около 8-10 предпринимателей, работавших по субаренде.

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гагрский район, отдых в абхазии, абхазия, туристы