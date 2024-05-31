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Остановка машин и выход туристов в Юпшарском каньоне запрещена
Остановка машин и выход туристов в Юпшарском каньоне запрещена
Sputnik Абхазия
В августе 2023 года Минтуризма Абхазии запретило остановку и выход туристов из автомобилей в Юпшарском каньоне из-за камнепадов. 31.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-31T18:00+0300
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Остановка машин и выход туристов в Юпшарском каньоне запрещается, рассказал Sputnik директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия. Он также отметил, что на этом участке дороги, ведущей к озеру Рица, уже построены ограждения с двух стороны и остановка там автомобилей теперь невозможна. Багателия добавил, что арендаторы с учетом всех этих факторов отнеслись с пониманием к такому решению ведомства и дирекции парка. Они покинули Юпшарский каньон. Всего там был один арендатор и около 8-10 предпринимателей, работавших по субаренде.
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гагрский район, отдых в абхазии, абхазия, туристы
гагрский район, отдых в абхазии, абхазия, туристы
Остановка машин и выход туристов в Юпшарском каньоне запрещена
18:00 31.05.2024 (обновлено: 18:32 31.05.2024)
В августе 2023 года Минтуризма Абхазии запретило остановку и выход туристов из автомобилей в Юпшарском каньоне из-за камнепадов.
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Остановка машин и выход туристов в Юпшарском каньоне запрещается, рассказал Sputnik директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.
Он также отметил, что на этом участке дороги, ведущей к озеру Рица, уже построены ограждения с двух стороны и остановка там автомобилей теперь невозможна.
"Этот объект вообще исключен из турпоказа. Самое важное в том, что камнепады там участились, и это представляет угрозу жизни людей. В связи с этим были установлены ограждения по обеим сторонам автотрассы, запрещающие дорожные знаки и таблички. Машинам там теперь негде припарковаться", – уточнил он.
Багателия добавил, что арендаторы с учетом всех этих факторов отнеслись с пониманием к такому решению ведомства и дирекции парка. Они покинули Юпшарский каньон. Всего там был один арендатор и около 8-10 предпринимателей, работавших по субаренде.