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Парламент Абхазии принял отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2023 год
Парламент Абхазии принял отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2023 год
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов Абхазии за 2023 год. 31.05.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов Абхазии за 2023 год. Пенсионный фонд: Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии: Фонд социального страхования и охраны труда: Фонд обязательного медицинского страхования: Фонд репатриации: Дорожный фонд:
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парламент абхазии, абхазия, пенсионный фонд абхазии, экономика
парламент абхазии, абхазия, пенсионный фонд абхазии, экономика
Парламент Абхазии принял отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2023 год
13:40 31.05.2024 (обновлено: 15:14 31.05.2024)
СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов Абхазии за 2023 год.
по доходам в сумме 1,4 миллиарда рублей,
по расходам — 1,3 миллиарда рублей.
Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии:
по доходам в сумме 201,1 миллиона рублей,
по расходам – 198,8 миллиона рублей.
Фонд социального страхования и охраны труда:
по доходам в сумме 179,6 миллиона рублей,
по расходам – 163,3 миллиона рублей.
Фонд обязательного медицинского страхования:
по доходам в сумме 63,3 миллиона рублей,
по расходам – 56,9 миллиона рублей.
по доходам в сумме 249,6 миллиона рублей,
по расходам – 296,2 миллиона рублей.
по доходам в сумме 126,7 миллиона рублей,
по расходам – 104,3 миллиона рублей.