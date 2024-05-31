https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/parlament-abkhazii-prinyal-otchety-ob-ispolnenii-byudzhetov-vnebyudzhetnykh-fondov-za-2023-god-1051228343.html

Парламент Абхазии принял отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2023 год

Парламент Абхазии принял отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2023 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов Абхазии за 2023 год. 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T13:40+0300

2024-05-31T13:40+0300

2024-05-31T15:14+0300

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов Абхазии за 2023 год. Пенсионный фонд: Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии: Фонд социального страхования и охраны труда: Фонд обязательного медицинского страхования: Фонд репатриации: Дорожный фонд:

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