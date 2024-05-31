https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/putin-odobril-podpisanie-izmeneniy-v-soglashenie-s-abkhaziey-ob-obedinennoy-voennoy-baze-rf-1051236944.html
Путин одобрил подписание изменений в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе РФ
Путин одобрил подписание изменений в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе РФ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской... 31.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-31T18:37+0300
2024-05-31T18:37+0300
2024-05-31T18:38+0300
россия
абхазия
владимир путин
7-ая российская военная база
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0b/1040192725_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_cc8bfc931f425142017eee4e5645c09b.jpg
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.Путин поручил Минобороны РФ с участием МИД РФ провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/0b/1040192725_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_27bdf79bb42c47d3e40bdfd636d86639.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, абхазия, владимир путин, 7-ая российская военная база, политика
россия, абхазия, владимир путин, 7-ая российская военная база, политика
Путин одобрил подписание изменений в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе РФ
18:37 31.05.2024 (обновлено: 18:38 31.05.2024)
СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Протокола между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 2010 года", - говорится в документе.
Путин поручил Минобороны РФ с участием МИД РФ провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол.