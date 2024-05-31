https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/putin-odobril-podpisanie-izmeneniy-v-soglashenie-s-abkhaziey-ob-obedinennoy-voennoy-baze-rf-1051236944.html

Путин одобрил подписание изменений в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе РФ

Путин одобрил подписание изменений в соглашение с Абхазией об объединенной военной базе РФ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской... 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T18:37+0300

2024-05-31T18:37+0300

2024-05-31T18:38+0300

россия

абхазия

владимир путин

7-ая российская военная база

политика

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СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.Путин поручил Минобороны РФ с участием МИД РФ провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол.

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Sputnik Абхазия

россия, абхазия, владимир путин, 7-ая российская военная база, политика