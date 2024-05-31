https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/rabota-i-strakhovka-kak-otdokhnut-i-vylechitsya-za-schet-gosudarstva-1051210995.html

Работа и страховка: как отдохнуть и вылечиться за счет государства

Работа и страховка: как отдохнуть и вылечиться за счет государства

Sputnik Абхазия

Около 70 работающих граждан Абхазии получили пособие по лечению в санаторно-курортных объектах России с начала 2024 года. 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T11:00+0300

2024-05-31T11:00+0300

2024-05-31T18:16+0300

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Расходы на пособия работающим гражданам Абхазии на лечение в санаторно-курортных объектах увеличились с пяти до 26 миллионов рублей за последние пять лет, рассказала Sputnik зампред фонда страхования и труда Ирма Чантурия.При принятии такого решения должны учитываться стаж работы кандидата на отдых и лечение, а также состояние его здоровья.За последние пять лет расходы на предоставление работающим гражданам Абхазии санаторно-курортного лечения за счет государства увеличились в пять раз, подчеркнула Чантурия."Если в 2019 году мы тратили на данный вид пособия – это тоже один из видов пособий – около пяти миллионов рублей, то в прошлом году мы затратили 26 миллионов рублей. Из них 6,5 миллиона рублей вернулись в фонд в виде частичной оплаты", – отметила она.Чантурия объяснила, что часть денег от уплаты за лечение в санаторно-курортных объектах за пределами Абхазии должны покрыть или организация, в которой работает человек, или же он сам. Цифра варьируется от 30% до 50% от общей суммы.Эти изменения пришлось принять, так как в последние годы путевки в санаторно-курортные лечебницы значительно подорожали, уточнила она.Для того чтобы охватить, насколько это возможно, максимальное количество людей, которым нужно санаторно-курортное лечение, Фонд страхования и труда Абхазии имеет право отказать тому, кто два или более года подряд получал это пособие.Она добавила, что летом не все работающие граждане Абхазии желают отправиться на лечение за пределы республики. Связано это с тем, что многие из них задействованы в курортной сфере. Поэтому они предпочитают использовать свое пособие на лечение от государства весной или осенью.По словам Чантурия, если в Абхазии была бы достаточно развита область санаторно-курортного лечения, то эти пособия можно было бы использовать на территории страны, но сегодня функционируют всего два объекта, которые частично отвечают этим требованиям. Среди них санаторий "Самшитовая роща" в Пицунде и оздоровительный комплекс "Черноморская жемчужина" в Очамчырском районе."Не все могу выезжать за пределы Абхазии. Это все упирается в финансы. Конечно, было бы очень удобно вернуться в старые времена и возродить эту отрасль, когда у нас были прекрасные санатории с хорошей медицинской базой. У нас для этого все есть – и лечебные грязи, и минеральные воды, и великолепный микроклимат, и разные насаждения", – уверена она.В основном работающих граждан Абхазии, которые платят страховые взносы, государство отправляет на лечение в санатории Краснодарского края и Крыма.

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