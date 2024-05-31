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Сергей Бебия рассказал о поездке абхазских ученых на научный форум в Крым

Сергей Бебия рассказал о поездке абхазских ученых на научный форум в Крым

Sputnik Абхазия

Абхазские ученые приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции в Симферополе: "Ботанические сады и озеленение населенных мест". 31.05.2024, Sputnik Абхазия

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По словам вице-президента Академии наук Абхазии, академика Сергея Бебия, участие ученых в научных форумах очень важно для развития науки."Всегда такие встречи приносят огромную пользу. Это огромный практический опыт, были очень интересные доклады, говорили, в частности, о концепции строительства парков, использования перспективных растений при озеленении", – сказал Бебия.Он также рассказал, что из себя представляет Ботанический сад в Симферополе, в чем его уникальность и что в коллекции."Нас поразило огромное количество пионов в саду. 95 сортов. Мы попали в такое время, когда они в пышном цвету. Мы не могли глаз оторвать. Кроме того, у них богатейшая коллекция хризантем. Можно позавидовать коллекции цветочных растений этого сада", – сказал Бебия.Академик сказал, что в дальнейшем абхазские ученые намерены обмениваться опытом в вопросах защиты растений, также наши специалисты будут делегированы для получения цветущих сортов растений.

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