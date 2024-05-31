https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/takie-obstoyatelstva-bebiya-o-sotrudnichestve-botanicheskogo-sada-abkhazii-s-sadami-rossii--1051203676.html

Такие обстоятельства: Бебия о сотрудничестве Ботанического сада Абхазии с садами России

Такие обстоятельства: Бебия о сотрудничестве Ботанического сада Абхазии с садами России

Sputnik Абхазия

Абхазские ученые приняли участие во всероссийской-научно-практической конференции в Симферополе. Вице-президент АНА, академик Сергей Бебия в эфире радио... 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T09:47+0300

2024-05-31T09:47+0300

2024-05-31T09:47+0300

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Такие обстоятельства: Бебия о сотрудничестве Ботанического сада Абхазии с садами России Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Бебия о сотрудничестве Ботанического сада Абхазии с садами России

Абхазские ученые приняли участие во всероссийской-научно-практической конференции в Симферополе. Вице-президент АНА, академик Сергей Бебия в эфире радио Sputnik рассказал, какие вопросы поднимались на встрече, а также как сотрудничает Ботанический сад Абхазии с садами России.В Крыму прошла научно-практическая конференция "Ботанические сады и озеленения населенных мест", в работе которой принимали участие и абхазские ученые.Бебия рассказал, что из себя представляет Ботанический сад в Симферополе, в чем его уникальность и что в коллекции."Нас поразила огромное количество пионов в саду. 95 сортов. Мы попали на время, когда они в пышном цвету. Мы не могли глаз оторвать. Кроме того, у них богатейшая коллекция хризантем. Можно позавидовать коллекции цветочных растений этого сада", – сказал Бебия.Академик сказал, что в дальнейшем абхазские ученые намерены обмениваться опытом в вопросах защиты растений, также наши специалисты будут делегированы для получения цветущих сортов растений.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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