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Внесены поправки в Воздушный кодекс Абхазии
Внесены поправки в Воздушный кодекс Абхазии
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес поправки в Воздушный кодекс Абхазии в окончательном чтении. 31.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-31T15:05+0300
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СУХУМ, 31 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес поправки в Воздушный кодекс Абхазии в окончательном чтении.Законопроект представил председатель комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария. В республике действовал Воздушный кодекс, принятый 5 августа 2009 года. Документ предусматривает в том числе следующие изменения:▪️установление обязательности прохождения авиационным персоналом предварительного и периодического медицинских осмотров;▪️наделение сотрудников службы авиационной безопасности полномочиями по задержанию для передачи правоохранительным органам лиц, нарушивших требования безопасности;▪️совершенствование норм, определяющих порядок проведения досмотра;▪️наделение перевозчика правами устанавливать свои правила воздушных перевозок;▪️введение возможности оформления в электронной форме перевозочных документов.На заседании сессии Парламента 31 мая был рассмотрен ряд законопроектов. В частности, депутаты не приняли закон "О государственных закупках" в окончательном чтении и поправки в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия". Парламентарии внесли в первом чтении поправки в КоАП и Уголовный кодекс Абхазии в части регулирования конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках.Изменениями установлены административная и уголовная ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. В том числе за непредоставление информации антимонопольному органу или предоставление заведомо ложной информации, распространение заведомо ложных сведений о конкуренте.В первом чтении приняли поправки в закон "О гражданстве". Согласно изменениям, в Абхазии могут ввести госреестр персонального учета лиц, принятых в гражданство, порядок формирования и ведения которого будет определяться президентом.Законопроект также регламентирует дополнительные условия для приема в гражданство Абхазии в общем и упрощенном порядке и восстановления в гражданстве.
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парламент, парламент абхазии, абхазия, законы, общество, экономика
СУХУМ, 31 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии внес поправки в Воздушный кодекс Абхазии в окончательном чтении.
Законопроект представил председатель комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария. В республике действовал Воздушный кодекс, принятый 5 августа 2009 года.
Документ предусматривает в том числе следующие изменения:
▪️установление обязательности прохождения авиационным персоналом предварительного и периодического медицинских осмотров;
▪️наделение сотрудников службы авиационной безопасности полномочиями по задержанию для передачи правоохранительным органам лиц, нарушивших требования безопасности;
▪️совершенствование норм, определяющих порядок проведения досмотра;
▪️наделение перевозчика правами устанавливать свои правила воздушных перевозок;
▪️введение возможности оформления в электронной форме перевозочных документов.
На заседании сессии Парламента 31 мая был рассмотрен ряд законопроектов.
В частности, депутаты не приняли закон "О государственных закупках" в окончательном чтении и поправки в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия".
Парламентарии внесли в первом чтении поправки в КоАП и Уголовный кодекс Абхазии в части регулирования конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках.
Изменениями установлены административная и уголовная ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. В том числе за непредоставление информации антимонопольному органу или предоставление заведомо ложной информации, распространение заведомо ложных сведений о конкуренте.
В первом чтении приняли поправки в закон "О гражданстве". Согласно изменениям, в Абхазии могут ввести госреестр персонального учета лиц, принятых в гражданство, порядок формирования и ведения которого будет определяться президентом.
Законопроект также регламентирует дополнительные условия для приема в гражданство Абхазии в общем и упрощенном порядке и восстановления в гражданстве.