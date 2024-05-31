https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/vzaimnyy-interes-karchava-o-podgotovke-abkhazskikh-sportsmenov-k-igram-briks--1051233448.html

Взаимный интерес: Карчава о подготовке абхазских спортсменов к Играм БРИКС

Взаимный интерес: Карчава о подготовке абхазских спортсменов к Играм БРИКС

Sputnik Абхазия

Как взаимодействуют Абхазия и Россия в сфере спорта, как идет подготовка к Играм БРИКС, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя... 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T17:54+0300

2024-05-31T17:54+0300

2024-05-31T17:58+0300

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Взаимный интерес: Карчава о подготовке абхазских спортсменов к Играм БРИКС Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Карчава о подготовке абхазских спортсменов к Играм БРИКС

Спортивные игры БРИКС – это значимое событие для Абхазии, это возможность заявить о себе, cказал Карчава в эфире радио.Абхазская делегация едет в составе 102 человек, 62 из них – спортсмены."Минспорт России оказывает большую поддержку нам, у нас хорошие связи с различными федерациями. Мы впервые участвуем в таких масштабных играх, потому очень многое нам не знакомо, мы на связи со всеми организаторами. В ближайшее время к нам приедут из Министерства по спорту Татарстана, планируется подписание соглашений", – сказал Карчава.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, взаимный интерес, спорт, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио