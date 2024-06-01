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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей
Sputnik Абхазия
Международный день защиты детей ежегодно отмечается в разных странах мира в первый день лета. 01.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с Международным днем защиты детей, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства отметил важную роль в воспитания в развитии ребенка и выразил признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает силы в воспитание подрастающего поколения.
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абхазия, новости, аслан бжания

Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей

10:18 01.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 01.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Международный день защиты детей ежегодно отмечается в разных странах мира в первый день лета.
СУХУМ, 1 июн Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей республики с Международным днем защиты детей, сообщает пресс-служба главы государства.
"Дети – самое дорогое, что есть в нашей жизни. Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы они были здоровыми и счастливыми, получили достойное образование и смогли реализовать себя в жизни. Забота о каждом ребенке, защита его прав – один из главных приоритетов для каждой страны", – говорится в поздравлении.
Глава государства отметил важную роль в воспитания в развитии ребенка и выразил признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает силы в воспитание подрастающего поколения.
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