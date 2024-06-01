Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей

"Дети – самое дорогое, что есть в нашей жизни. Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы они были здоровыми и счастливыми, получили достойное образование и смогли реализовать себя в жизни. Забота о каждом ребенке, защита его прав – один из главных приоритетов для каждой страны", – говорится в поздравлении.