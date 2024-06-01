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Более шести миллионов рублей выделено на ремонт дороги в Рицинском парке
Более шести миллионов рублей выделено на ремонт дороги в Рицинском парке
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Более шести миллионов рублей выделили на ремонт дороги в Рицинском реликтового национальном парке, рассказал Sputnik директор объекта... 01.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-01T09:00+0300
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2024-06-01T10:06+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия
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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Более шести миллионов рублей выделили на ремонт дороги в Рицинском реликтового национальном парке, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Помимо этого, добавил Багателия, после проведения ремонтных работ на всем протяжении дороги от республиканской трассы до озера Рица будет нанесена дорожная разметка.Рицинский нацпарк уже начал готовится к летнему сезону - 20 мест для пикников оборудовали столами, лавками и урнами, в некоторых даже установили мангалы.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия
Более шести миллионов рублей выделено на ремонт дороги в Рицинском парке
09:00 01.06.2024 (обновлено: 10:06 01.06.2024)
СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Более шести миллионов рублей выделили на ремонт дороги в Рицинском реликтового национальном парке, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.
"Речь идет о ямочных работах по всей дороге и частичном ремонте участка от смотровой площадки до стоянки выше озера Рица. Протяженность ее около 700 метров. Там у нас были обвалы и были установлены подпорные стены. Надо было дождаться, пока грунт не примет свой естественный осадок. Дорога скоро будет в идеальном состоянии", - отметил он.
Помимо этого, добавил Багателия, после проведения ремонтных работ на всем протяжении дороги от республиканской трассы до озера Рица будет нанесена дорожная разметка.
Рицинский нацпарк уже начал готовится к летнему сезону - 20 мест для пикников оборудовали столами, лавками и урнами, в некоторых даже установили мангалы.