https://sputnik-abkhazia.ru/20240601/bolee-shesti-milliona-rubley-vydeleno-na-remont-dorogi-v-ritsinskom-parke-1051241998.html

Более шести миллионов рублей выделено на ремонт дороги в Рицинском парке

Более шести миллионов рублей выделено на ремонт дороги в Рицинском парке

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Более шести миллионов рублей выделили на ремонт дороги в Рицинском реликтового национальном парке, рассказал Sputnik директор объекта... 01.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-01T09:00+0300

2024-06-01T09:00+0300

2024-06-01T10:06+0300

в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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СУХУМ, 1 июн - Sputnik. Более шести миллионов рублей выделили на ремонт дороги в Рицинском реликтового национальном парке, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.Помимо этого, добавил Багателия, после проведения ремонтных работ на всем протяжении дороги от республиканской трассы до озера Рица будет нанесена дорожная разметка.Рицинский нацпарк уже начал готовится к летнему сезону - 20 мест для пикников оборудовали столами, лавками и урнами, в некоторых даже установили мангалы.

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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Sputnik Абхазия

озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия