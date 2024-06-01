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Больше чем просто спорт: как Абхазия покажет себя на играх БРИКС

Больше чем просто спорт: как Абхазия покажет себя на играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Спортивные Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в них примут участие представители 50 стран. 01.06.2024, Sputnik Абхазия

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Абхазия впервые примет участие в Играх БРИКС, которые состоятся в Казани с 12 по 23 июня. Спортсмены из республики выступят под своим флагом. По словам зампреда Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Карчава, это стало возможным благодаря помощи России. Абхазская делегация будет состоять из 102 человек, 63 из которых спортсмены. Они выступят в 15 видах спорта: боксе, дзюдо, каратэ, настольном теннисе, самбо, пляжном волейболе, вольной борьбе, тяжелой атлетике, фиджитал баскетболе, шахматах, стритболе, джиу-джитсу, тхэквондо, греко-римской борьбе и куреше (традиционный вид борьбы у тюркских народов - прим.). Тренировки проходят на территории Абхазии и в России. Одна из абхазских спортсменок по настольному теннису готовится к играм БРИКС в Китае. Параллельно с этим Абхазия начала осваивать новые для нее цифровые виды спорта и уже приступили к подготовке игроков по фиджитал футболу и баскетболу, рассказал Карчава. Смысл их в том, что спортсмены сначала состязаются между собой в компьютерных играх и с итоговым счетом выходят с соперниками на поле или площадку доигрывать. Команда по футболу будет состоять из восьми человек, по баскетболу – из трех.

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