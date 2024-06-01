https://sputnik-abkhazia.ru/20240601/bolshe-chem-prosto-sport-kak-abkhaziya-pokazhet-sebya-na-igrakh-briks-1051244376.html
Больше чем просто спорт: как Абхазия покажет себя на играх БРИКС
Больше чем просто спорт: как Абхазия покажет себя на играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Спортивные Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в них примут участие представители 50 стран. 01.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-01T20:10+0300
2024-06-01T20:10+0300
2024-06-01T20:10+0300
в абхазии
абхазия
новости
спорт
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/01/1051244111_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7d08181c2abf23f652564d9b477da24f.jpg
Абхазия впервые примет участие в Играх БРИКС, которые состоятся в Казани с 12 по 23 июня. Спортсмены из республики выступят под своим флагом. По словам зампреда Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Карчава, это стало возможным благодаря помощи России. Абхазская делегация будет состоять из 102 человек, 63 из которых спортсмены. Они выступят в 15 видах спорта: боксе, дзюдо, каратэ, настольном теннисе, самбо, пляжном волейболе, вольной борьбе, тяжелой атлетике, фиджитал баскетболе, шахматах, стритболе, джиу-джитсу, тхэквондо, греко-римской борьбе и куреше (традиционный вид борьбы у тюркских народов - прим.). Тренировки проходят на территории Абхазии и в России. Одна из абхазских спортсменок по настольному теннису готовится к играм БРИКС в Китае. Параллельно с этим Абхазия начала осваивать новые для нее цифровые виды спорта и уже приступили к подготовке игроков по фиджитал футболу и баскетболу, рассказал Карчава. Смысл их в том, что спортсмены сначала состязаются между собой в компьютерных играх и с итоговым счетом выходят с соперниками на поле или площадку доигрывать. Команда по футболу будет состоять из восьми человек, по баскетболу – из трех.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/01/1051244111_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_7c2c2c0d1c599e3ed5c79d1a19b2f972.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, спорт, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, спорт, видео, мультимедиа, видео
Больше чем просто спорт: как Абхазия покажет себя на играх БРИКС
Спортивные Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в них примут участие представители 50 стран.
Абхазия впервые примет участие в Играх БРИКС, которые состоятся в Казани с 12 по 23 июня. Спортсмены из республики выступят под своим флагом.
По словам зампреда Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Карчава, это стало возможным благодаря помощи России.
Абхазская делегация будет состоять из 102 человек, 63 из которых спортсмены. Они выступят в 15 видах спорта: боксе, дзюдо, каратэ, настольном теннисе, самбо, пляжном волейболе, вольной борьбе, тяжелой атлетике, фиджитал баскетболе, шахматах, стритболе, джиу-джитсу, тхэквондо, греко-римской борьбе и куреше (традиционный вид борьбы у тюркских народов - прим.).
Тренировки проходят на территории Абхазии и в России. Одна из абхазских спортсменок по настольному теннису готовится к играм БРИКС в Китае.
Параллельно с этим Абхазия начала осваивать новые для нее цифровые виды спорта и уже приступили к подготовке игроков по фиджитал футболу и баскетболу, рассказал Карчава. Смысл их в том, что спортсмены сначала состязаются между собой в компьютерных играх и с итоговым счетом выходят с соперниками на поле или площадку доигрывать. Команда по футболу будет состоять из восьми человек, по баскетболу – из трех.