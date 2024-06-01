https://sputnik-abkhazia.ru/20240601/gadeliya-rasskazal-chto-interesnogo-zhdet-zriteley-organnykh-kontsertov-v-pitsunde--1051198002.html
Гаделия рассказал, что интересного ждет зрителей органных концертов в Пицунде
Гаделия рассказал, что интересного ждет зрителей органных концертов в Пицунде
Sputnik Абхазия
Что в этом сезоне ожидает посетителей концертного зала Пицундского храма, которые придут на органные вечера, в эфире радио Sputnik рассказал Заслуженный артист... 01.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-01T12:45+0300
2024-06-01T12:45+0300
2024-06-01T12:31+0300
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Гаделия рассказал, что интересного ждет зрителей органных концертов в Пицунде
Sputnik Абхазия
Гаделия рассказал, что интересного ждет зрителей органных концертов в Пицунде
Что в этом сезоне ожидает посетителей концертного зала Пицундского храма, которые придут на органные вечера, в эфире радио Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.В этом году сезон органных сольных концертов открылся в начале мая, выступления были каждое воскресенье. С июня же в Государственном концертном зале Пицундского храма каждую пятницу и воскресенье в 17 часов будут проходить концерты с участием певицы, Заслуженной артистки Абхазии Кристины Эшба, сообщил Гаделия."Программа очень разнообразная. От концерта к концерту мы стараемся ее обогащать, менять, составлять таким образом, чтобы широкому кругу слушателей было интересно. Тут и меломаны могут послушать классику – Баха, Вивальди, Генделя, а более молодая аудитория услышать знаменитые мелодии, которые они знают. То есть, это такие интересные вкрапления, которые позволяют нам привлечь широкую аудиторию на наши концерты", – сказал Гаделия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, орган, пицунда, концерты луки гаделия и кристины эшба, подкасты, аудио
абхазия, орган, пицунда, концерты луки гаделия и кристины эшба, подкасты, аудио
Что в этом сезоне ожидает посетителей концертного зала Пицундского храма, которые придут на органные вечера, в эфире радио Sputnik
рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.
В этом году сезон органных сольных концертов открылся в начале мая, выступления были каждое воскресенье. С июня же в Государственном концертном зале Пицундского храма каждую пятницу и воскресенье в 17 часов будут проходить концерты с участием певицы, Заслуженной артистки Абхазии Кристины Эшба, сообщил Гаделия.
"Программа очень разнообразная. От концерта к концерту мы стараемся ее обогащать, менять, составлять таким образом, чтобы широкому кругу слушателей было интересно. Тут и меломаны могут послушать классику – Баха, Вивальди, Генделя, а более молодая аудитория услышать знаменитые мелодии, которые они знают. То есть, это такие интересные вкрапления, которые позволяют нам привлечь широкую аудиторию на наши концерты", – сказал Гаделия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.