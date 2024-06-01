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Гаделия рассказал, что интересного ждет зрителей органных концертов в Пицунде

Гаделия рассказал, что интересного ждет зрителей органных концертов в Пицунде

Sputnik Абхазия

Что в этом сезоне ожидает посетителей концертного зала Пицундского храма, которые придут на органные вечера, в эфире радио Sputnik рассказал Заслуженный артист... 01.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-01T12:45+0300

2024-06-01T12:45+0300

2024-06-01T12:31+0300

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Гаделия рассказал, что интересного ждет зрителей органных концертов в Пицунде Sputnik Абхазия Гаделия рассказал, что интересного ждет зрителей органных концертов в Пицунде

Что в этом сезоне ожидает посетителей концертного зала Пицундского храма, которые придут на органные вечера, в эфире радио Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия.В этом году сезон органных сольных концертов открылся в начале мая, выступления были каждое воскресенье. С июня же в Государственном концертном зале Пицундского храма каждую пятницу и воскресенье в 17 часов будут проходить концерты с участием певицы, Заслуженной артистки Абхазии Кристины Эшба, сообщил Гаделия."Программа очень разнообразная. От концерта к концерту мы стараемся ее обогащать, менять, составлять таким образом, чтобы широкому кругу слушателей было интересно. Тут и меломаны могут послушать классику – Баха, Вивальди, Генделя, а более молодая аудитория услышать знаменитые мелодии, которые они знают. То есть, это такие интересные вкрапления, которые позволяют нам привлечь широкую аудиторию на наши концерты", – сказал Гаделия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, орган, пицунда, концерты луки гаделия и кристины эшба, подкасты, аудио