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Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС
Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС
Sputnik Абхазия
Президент федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава и Главный тренер союза ММА Темур Какачия в программе "Дополнительное время" рассказали, как идет... 02.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-02T13:52+0300
2024-06-02T13:52+0300
2024-06-02T19:16+0300
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Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС
Президент федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава и Главный тренер союза ММА Темур Какачия в программе "Дополнительное время" рассказали, как идет подготовка спортсменов к Играм БРИКС, почему пришлось сменить дисциплину, и кто главные конкуренты абхазских спортсменов.Спортивные игры стран БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. На соревнованиях в России будет разыграно 380 комплектов медалей в 29 видах спорта. Более 4700 спортсменов из 60 стран получили приглашение принять участие в Играх. Спортсмены из Абхазии будут выступать под своим флагом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, спорт, дополнительное время, брикс, аудио
подкасты, спорт, дополнительное время, брикс, аудио
Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС
13:52 02.06.2024 (обновлено: 19:16 02.06.2024)
Президент федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава и Главный тренер союза ММА Темур Какачия в программе "Дополнительное время" рассказали, как идет подготовка спортсменов к Играм БРИКС, почему пришлось сменить дисциплину, и кто главные конкуренты абхазских спортсменов.
Спортивные игры стран БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. На соревнованиях в России будет разыграно 380 комплектов медалей в 29 видах спорта. Более 4700 спортсменов из 60 стран получили приглашение принять участие в Играх. Спортсмены из Абхазии будут выступать под своим флагом.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.