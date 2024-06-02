https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/dopolnitelnoe-vremya-o-podgotovke-abkhazskikh-taybokserov-k-igram-stran-briks-1051205168.html

Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС

Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС

Sputnik Абхазия

Президент федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава и Главный тренер союза ММА Темур Какачия в программе "Дополнительное время" рассказали, как идет... 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T13:52+0300

2024-06-02T13:52+0300

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Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС Sputnik Абхазия Дополнительное время: о подготовке абхазских тайбоксеров к Играм стран БРИКС

Президент федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава и Главный тренер союза ММА Темур Какачия в программе "Дополнительное время" рассказали, как идет подготовка спортсменов к Играм БРИКС, почему пришлось сменить дисциплину, и кто главные конкуренты абхазских спортсменов.Спортивные игры стран БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. На соревнованиях в России будет разыграно 380 комплектов медалей в 29 видах спорта. Более 4700 спортсменов из 60 стран получили приглашение принять участие в Играх. Спортсмены из Абхазии будут выступать под своим флагом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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