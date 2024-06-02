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Отмена культуры и последствия: интервью Нодара Чанба

Отмена культуры и последствия: интервью Нодара Чанба

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik Народный артист Абхазии Нодар Чанба рассказал о значимости культурного обмена, необходимости гастролей и последствий феномена отмены... 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T23:01+0300

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Российских артистов мирового значения лишили концертов в Европе и Америке из-за того, что они придерживаются политических взглядов, не соответствующих западной повестке, подчеркнул Нодар Чанба. По его мнению, этот факт означает, что Запад, при всех его плюсах, не свободен, а демократия "очень многовекторная". Что до культурного обмена между двумя странами, то, по словам Чанба, абхазские творческие коллективы и артисты не в полной мере используют возможность гастролировать по России. В этой сфере проявляется мало активности и нужного понимания необходимости взаимного влияния культур.

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