https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/takie-obstoyatelstva-chekheriya-o-neobkhodimosti-sozdaniya-molodezhnogo-parlamenta-v-abkhazii--1051218030.html

Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии

Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии

Sputnik Абхазия

Депутаты обсудили и рекомендовали к принятию проект положения "О Молодёжном Парламенте при Народном Собрании Абхазии". Своей оценкой того, насколько необходимо... 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T11:07+0300

2024-06-02T11:07+0300

2024-06-02T11:07+0300

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Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии

Депутаты обсудили и рекомендовали к принятию проект положения "О Молодёжном Парламенте при Народном Собрании Абхазии". Своей оценкой того, насколько необходимо создание Молодежного Парламента в Абхазии, кому будет интересно в нем состоять, и как должен он работать, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился молодежный активист Илья Чехерия.Целями создания Молодежного Парламента является развитие законотворческой деятельности среди молодежи, продвижение международных, межпарламентских связей и организация взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти Республики Абхазия и органами местного самоуправления.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

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