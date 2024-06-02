https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/takie-obstoyatelstva-chekheriya-o-neobkhodimosti-sozdaniya-molodezhnogo-parlamenta-v-abkhazii--1051218030.html
Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии
Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии
Sputnik Абхазия
Депутаты обсудили и рекомендовали к принятию проект положения "О Молодёжном Парламенте при Народном Собрании Абхазии". Своей оценкой того, насколько необходимо... 02.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-02T11:07+0300
2024-06-02T11:07+0300
2024-06-02T11:07+0300
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Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии
Депутаты обсудили и рекомендовали к принятию проект положения "О Молодёжном Парламенте при Народном Собрании Абхазии". Своей оценкой того, насколько необходимо создание Молодежного Парламента в Абхазии, кому будет интересно в нем состоять, и как должен он работать, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился молодежный активист Илья Чехерия.Целями создания Молодежного Парламента является развитие законотворческой деятельности среди молодежи, продвижение международных, межпарламентских связей и организация взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти Республики Абхазия и органами местного самоуправления.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, парламент абхазии, законы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, парламент абхазии, законы, аудио
Такие обстоятельства: Чехерия о необходимости создания Молодежного Парламента в Абхазии
Депутаты обсудили и рекомендовали к принятию проект положения "О Молодёжном Парламенте при Народном Собрании Абхазии". Своей оценкой того, насколько необходимо создание Молодежного Парламента в Абхазии, кому будет интересно в нем состоять, и как должен он работать, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился молодежный активист Илья Чехерия.
Целями создания Молодежного Парламента является развитие законотворческой деятельности среди молодежи, продвижение международных, межпарламентских связей и организация взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти Республики Абхазия и органами местного самоуправления.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.