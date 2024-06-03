https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/abkhaziya-stala-liderom-reytinga-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-iyune-1051252305.html
Абхазия стала лидером рейтинга популярных направлений для отдыха в июне
Абхазия стала лидером рейтинга популярных направлений для отдыха в июне
Sputnik Абхазия
Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы и выяснили, что спрос на пляжный отдых за границей в июне вырос на 80... 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T09:00+0300
2024-06-03T09:00+0300
2024-06-03T10:40+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Абхазия лидирует в списке самых популярных направлений для отдыха в июне у российских туристов, которые путешествуют самостоятельно.При этом доля республики в общем объеме зарубежных бронирований выросла с семи до 13%.В десятку востребованных направлений также вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы. В целом доля зарубежных направлений увеличилась с 10 до 14%.Дороже всего отдохнуть на Мальдивах – в среднем 37,4 тысячи рублей в сутки – и Кипре – 11,3 тысячи рублей. В Абхазии сутки обойдутся примерно в 5,3 тысячи рублей. Дешевле только в Малайзии –4,9 тысячи рублей.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазия стала лидером рейтинга популярных направлений для отдыха в июне
09:00 03.06.2024 (обновлено: 10:40 03.06.2024)
Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы и выяснили, что спрос на пляжный отдых за границей в июне вырос на 80 процентов относительно прошлого года.
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Абхазия лидирует в списке самых популярных направлений для отдыха в июне у российских туристов, которые путешествуют самостоятельно.
По данным Ostrovok. ru, число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза.
При этом доля республики в общем объеме зарубежных бронирований выросла с семи до 13%.
В десятку востребованных направлений также вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы. В целом доля зарубежных направлений увеличилась с 10 до 14%.
Дороже всего отдохнуть на Мальдивах – в среднем 37,4 тысячи рублей в сутки – и Кипре – 11,3 тысячи рублей.
В Абхазии сутки обойдутся примерно в 5,3 тысячи рублей. Дешевле только в Малайзии –4,9 тысячи рублей.