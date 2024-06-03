https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/aktsiya-dobryy-kartofel-prazdnik-detstva-proshla-v-vosmoy-raz-v-sukhume-1051261628.html

Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в восьмой раз в Сухуме

Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в восьмой раз в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Акция "Добрый картофель. Праздник детства" проходит в Сухуме восьмой год подряд в честь Международного дня защиты детей. 03.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-03T16:50+0300

2024-06-03T16:50+0300

2024-06-03T18:28+0300

в абхазии

дети

культурно-благотворительный фонд "ашана"

сухум

абхазия

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Акция "Добрый картофель. Праздник детства" проходит в Сухуме восьмой год подряд в честь Международного дня защиты детей.Ее проводит фонд "Ашана" совместно с рестораном быстрого обслуживания "Aburger".Вырученные средства направят на оказание медицинской помощи подопечному фонда Анри Аргун.Для детей в рамках акции также организована анимационная программа для детей - перед собравшимися выступил народно-инструментальный ансамбль "Адаул", пройдут творческие мастер-классы, выступят исполнители детской студии вокала "Next" в тандеме с диджеем Саидом Колбая. Мактина Джинджолия призвала всех принять участие в акции. Хорошим бонусом станет то, что покупатели картофеля получат номер лотерейного билета, смогут поучаствовать в розыгрыше благотворительной лотереи и выиграть один из 55 ценных призов.

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дети, культурно-благотворительный фонд "ашана", сухум, абхазия