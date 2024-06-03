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Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в восьмой раз в Сухуме
Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в восьмой раз в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Акция "Добрый картофель. Праздник детства" проходит в Сухуме восьмой год подряд в честь Международного дня защиты детей. 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T16:50+0300
2024-06-03T16:50+0300
2024-06-03T18:28+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Акция "Добрый картофель. Праздник детства" проходит в Сухуме восьмой год подряд в честь Международного дня защиты детей.Ее проводит фонд "Ашана" совместно с рестораном быстрого обслуживания "Aburger".Вырученные средства направят на оказание медицинской помощи подопечному фонда Анри Аргун.Для детей в рамках акции также организована анимационная программа для детей - перед собравшимися выступил народно-инструментальный ансамбль "Адаул", пройдут творческие мастер-классы, выступят исполнители детской студии вокала "Next" в тандеме с диджеем Саидом Колбая. Мактина Джинджолия призвала всех принять участие в акции. Хорошим бонусом станет то, что покупатели картофеля получат номер лотерейного билета, смогут поучаствовать в розыгрыше благотворительной лотереи и выиграть один из 55 ценных призов.
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дети, культурно-благотворительный фонд "ашана", сухум, абхазия
дети, культурно-благотворительный фонд "ашана", сухум, абхазия
Акция "Добрый картофель. Праздник детства" прошла в восьмой раз в Сухуме
16:50 03.06.2024 (обновлено: 18:28 03.06.2024)
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Акция "Добрый картофель. Праздник детства" проходит в Сухуме восьмой год подряд в честь Международного дня защиты детей.
Ее проводит фонд "Ашана" совместно с рестораном быстрого обслуживания "Aburger".
"В этот день с 16:30 до 21:00 за кассой стоят известные в Абхазии люди, медийные личности, артисты, певцы, журналисты, руководители общественных и госучреждений", — отметила руководитель "Ашаны" Мактина Джинджолия.
Вырученные средства направят на оказание медицинской помощи подопечному фонда Анри Аргун.
Для детей в рамках акции также организована анимационная программа для детей - перед собравшимися выступил народно-инструментальный ансамбль "Адаул", пройдут творческие мастер-классы, выступят исполнители детской студии вокала "Next" в тандеме с диджеем Саидом Колбая.
Мактина Джинджолия призвала всех принять участие в акции. Хорошим бонусом станет то, что покупатели картофеля получат номер лотерейного билета, смогут поучаствовать в розыгрыше благотворительной лотереи и выиграть один из 55 ценных призов.