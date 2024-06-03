https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/kvarcheliya-rasskazala-ob-obrazovatelnykh-proektakh-minprosa-abkhazii-letom-1051260049.html

Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса Абхазии летом

Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса Абхазии летом

Sputnik Абхазия

Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в интервью радио Sputnik рассказала, какие образовательные и досуговые проекты для детей будут... 03.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-03T15:57+0300

2024-06-03T15:57+0300

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Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса летом Sputnik Абхазия Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса летом

Речь в интервью также зашла о том, какие задачи стоят перед Министерством просвещения и педагогами.Слушайте подкаст.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, министерство образования и науки абхазии, аудио