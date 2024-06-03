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Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса Абхазии летом
Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса Абхазии летом
Sputnik Абхазия
Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в интервью радио Sputnik рассказала, какие образовательные и досуговые проекты для детей будут... 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T15:57+0300
2024-06-03T15:57+0300
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Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса летом
Sputnik Абхазия
Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса летом
Речь в интервью также зашла о том, какие задачи стоят перед Министерством просвещения и педагогами.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, министерство образования и науки абхазии, аудио
Кварчелия рассказала об образовательных проектах Минпроса Абхазии летом
15:57 03.06.2024 (обновлено: 16:06 03.06.2024)
Заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в интервью радио Sputnik рассказала, какие образовательные и досуговые проекты для детей будут реализованы в летний период.
Речь в интервью также зашла о том, какие задачи стоят перед Министерством просвещения и педагогами.