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Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок
Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок. 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T11:59+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок. На сайте проекта можно выбрать место действия для будущей легенды из реестра с 59 объектами всех районов Абхазии. Победители конкурса получат награду от "Программы "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Работы принимаются до 30 сентября 2024 года. Организаторы — Федеральный центр гуманитарных практик, журнал "Мир Музея" при участии Школы дизайна НИУ ВШЭ.
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литература, абхазия, культура
литература, абхазия, культура
Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок
11:59 03.06.2024 (обновлено: 12:17 03.06.2024)
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок.
Главная задача — написать легенду, которая будет иллюстрировать одну из традиционных ценностей и продвигать образ Абхазии как привлекательного места для проживания и посещения.
На сайте проекта можно выбрать место действия для будущей легенды из реестра с 59 объектами всех районов Абхазии.
Победители конкурса получат награду от "Программы "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Работы принимаются до 30 сентября 2024 года.
Организаторы — Федеральный центр гуманитарных практик, журнал "Мир Музея" при участии Школы дизайна НИУ ВШЭ.