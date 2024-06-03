https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/literaturnyy-konkurs-abkhaziya-eto-moya-zemlya-obyavil-priem-zayavok-1051256156.html

Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок

Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок. 03.06.2024, Sputnik Абхазия

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культура

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Литературный конкурс "Абхазия. Это моя земля" объявил прием заявок. На сайте проекта можно выбрать место действия для будущей легенды из реестра с 59 объектами всех районов Абхазии. Победители конкурса получат награду от "Программы "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Работы принимаются до 30 сентября 2024 года. Организаторы — Федеральный центр гуманитарных практик, журнал "Мир Музея" при участии Школы дизайна НИУ ВШЭ.

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