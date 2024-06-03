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Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии
Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии. 03.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии. Депутатом может стать гражданин Абхазии не моложе 18 и не старше 30 лет.Цели Молодежного Парламента:В задачи в том числе входит выработка рекомендаций и подготовка предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи.
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парламент абхазии, абхазия, молодежь, политика
парламент абхазии, абхазия, молодежь, политика
Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии
13:30 03.06.2024 (обновлено: 15:39 03.06.2024)
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии.
Он будет состоять из 17 депутатов – по три представителя от Сухума и по два от каждого района.
Депутатом может стать гражданин Абхазии не моложе 18 и не старше 30 лет.
Цели Молодежного Парламента:
содействие деятельности Народного Собрания в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи;
обучение и содействие в формирование кадрового резерва для государственных органов республики;
развитие международных межпарламентских связей;
повышение социальной активности и социальной ответственности молодежи;
информирование органов государственной власти о процессах, происходящих в молодежной среде.
В задачи в том числе входит выработка рекомендаций и подготовка предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи.