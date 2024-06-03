https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/molodezhnyy-parlament-budet-sozdan-pri-narodnom-sobranii-abkhazii-1051259035.html

Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии

Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии. 03.06.2024, Sputnik Абхазия

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абхазия

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политика

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Молодежный Парламент будет создан при Народном Собрании Абхазии. Депутатом может стать гражданин Абхазии не моложе 18 и не старше 30 лет.Цели Молодежного Парламента:В задачи в том числе входит выработка рекомендаций и подготовка предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи.

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