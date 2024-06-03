https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/natsionalnyy-kalendar-privivok-budet-utverzhdatsya-kabminom-abkhazii-1051258790.html

Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии

Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии. 03.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

вакцинация

абхазия

медицина

парламент абхазии

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии. Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" принят в окончательном чтении. Одна из предпосылок принятия закона — увеличение числа случаев заболеваемости инфекционными болезнями. Документ в том числе регламентирует:

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вакцинация, абхазия, медицина, парламент абхазии