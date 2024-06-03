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https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/natsionalnyy-kalendar-privivok-budet-utverzhdatsya-kabminom-abkhazii-1051258790.html
Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии
Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии. 03.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии. Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" принят в окончательном чтении. Одна из предпосылок принятия закона — увеличение числа случаев заболеваемости инфекционными болезнями. Документ в том числе регламентирует:
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вакцинация, абхазия, медицина, парламент абхазии
вакцинация, абхазия, медицина, парламент абхазии

Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии

12:00 03.06.2024 (обновлено: 15:41 03.06.2024)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтарт кампании по вакцинации от гриппа в Петербурге
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© Sputnik / Александр Гальперин
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Национальный календарь прививок будет утверждаться Кабмином Абхазии.
Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" принят в окончательном чтении.
Одна из предпосылок принятия закона — увеличение числа случаев заболеваемости инфекционными болезнями.
Документ в том числе регламентирует:
требования к проведению профилактических прививок,
хранение и транспортировку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики,
социальную поддержку граждан при возникновении поствакцинальных осложнений.
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