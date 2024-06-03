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Парламент Абхазии принял закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования
Парламент Абхазии принял закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования". 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T12:15+0300
2024-06-03T12:15+0300
2024-06-03T15:40+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования". Законопроект представил депутат Леонид Лакербая. По его словам, принятие закона позволит установить точное количество занятого населения. Каждый гражданин Абхазии, иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, занимающиеся трудовой деятельностью на территории республики, должны быть застрахованы — для каждого будет создан индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
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парламент абхазии, абхазия, пенсии
парламент абхазии, абхазия, пенсии
Парламент Абхазии принял закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования
12:15 03.06.2024 (обновлено: 15:40 03.06.2024)
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Законопроект представил депутат Леонид Лакербая. По его словам, принятие закона позволит установить точное количество занятого населения.
Каждый гражданин Абхазии, иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, занимающиеся трудовой деятельностью на территории республики, должны быть застрахованы — для каждого будет создан индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.