https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-ob-individualnom-uchete-v-sisteme-pensionnogo-strakhovaniya-1051258928.html

Парламент Абхазии принял закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования

Парламент Абхазии принял закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования". 03.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-03T12:15+0300

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования". Законопроект представил депутат Леонид Лакербая. По его словам, принятие закона позволит установить точное количество занятого населения. Каждый гражданин Абхазии, иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, занимающиеся трудовой деятельностью на территории республики, должны быть застрахованы — для каждого будет создан индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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