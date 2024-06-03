https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/rossiyskaya-pvo-sbila-67-ukrainskikh-bespilotnikov-za-sutki-1051259190.html

Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили... 03.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-03T14:28+0300

2024-06-03T14:28+0300

2024-06-03T15:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войскам и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.

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