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Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила 67 украинских беспилотников за сутки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили... 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T14:28+0300
2024-06-03T14:28+0300
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СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войскам и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников, одну ракету "Нептун", ракету Patriot и другие цели, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов, а также сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, зенитная ракета комплекса Patriot производства США и 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", – говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войскам и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 609 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.