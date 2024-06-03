https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/tridtsat-millionov-rubley-vydeleno-na-remont-poliklinicheskogo-otdeleniya-voennogo-gospitalya-1051264656.html
Тридцать миллионов рублей выделено на ремонт поликлинического отделения военного госпиталя
Тридцать миллионов рублей выделено на ремонт поликлинического отделения военного госпиталя
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Тридцать миллионов рублей выделено из госбюджета на ремонт поликлинического отделения Центрального военного госпиталя Минобороны... 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T20:20+0300
2024-06-03T20:20+0300
2024-06-03T22:17+0300
в абхазии
аслан бжания
центральный военный госпиталь министерства обороны абхазии
абхазия
медицина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/03/1051262505_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ab8bc91b35fdd876b677ff5e43edf1a7.jpg
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Тридцать миллионов рублей выделено из госбюджета на ремонт поликлинического отделения Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии.Аслан Бжания посетил медучреждение с инспекцией. Как рассказал президенту главврач Аляс Джинджолия, уже определен подрядчик и работы начнутся на следующей неделе.Глава государства передал в дар госпиталю портативный УЗИ-аппарат, что позволит проводить диагностику пациентом круглосуточно.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/03/1051262505_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_42b20f16530aaa85ccd38664d95888a4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, центральный военный госпиталь министерства обороны абхазии, абхазия, медицина
аслан бжания, центральный военный госпиталь министерства обороны абхазии, абхазия, медицина
Тридцать миллионов рублей выделено на ремонт поликлинического отделения военного госпиталя
20:20 03.06.2024 (обновлено: 22:17 03.06.2024)
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Тридцать миллионов рублей выделено из госбюджета на ремонт поликлинического отделения Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии.
Аслан Бжания посетил медучреждение с инспекцией. Как рассказал президенту главврач Аляс Джинджолия, уже определен подрядчик и работы начнутся на следующей неделе.
"Также в госпитале отремонтированы отделение хирургии, реанимации, анестезиологии, две операционные, в лаборатории произведен локальный ремонт", – отметил Джинджолия.
Глава государства передал в дар госпиталю портативный УЗИ-аппарат, что позволит проводить диагностику пациентом круглосуточно.