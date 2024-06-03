https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/tridtsat-millionov-rubley-vydeleno-na-remont-poliklinicheskogo-otdeleniya-voennogo-gospitalya-1051264656.html

Тридцать миллионов рублей выделено на ремонт поликлинического отделения военного госпиталя

Тридцать миллионов рублей выделено на ремонт поликлинического отделения военного госпиталя

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Тридцать миллионов рублей выделено из госбюджета на ремонт поликлинического отделения Центрального военного госпиталя Минобороны... 03.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-03T20:20+0300

2024-06-03T20:20+0300

2024-06-03T22:17+0300

в абхазии

аслан бжания

центральный военный госпиталь министерства обороны абхазии

абхазия

медицина

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Тридцать миллионов рублей выделено из госбюджета на ремонт поликлинического отделения Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии.Аслан Бжания посетил медучреждение с инспекцией. Как рассказал президенту главврач Аляс Джинджолия, уже определен подрядчик и работы начнутся на следующей неделе.Глава государства передал в дар госпиталю портативный УЗИ-аппарат, что позволит проводить диагностику пациентом круглосуточно.

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аслан бжания, центральный военный госпиталь министерства обороны абхазии, абхазия, медицина