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https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/tridtsat-millionov-rubley-vydeleno-na-remont-poliklinicheskogo-otdeleniya-voennogo-gospitalya-1051264656.html
Тридцать миллионов рублей выделено на ремонт поликлинического отделения военного госпиталя
Тридцать миллионов рублей выделено на ремонт поликлинического отделения военного госпиталя
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Тридцать миллионов рублей выделено из госбюджета на ремонт поликлинического отделения Центрального военного госпиталя Минобороны... 03.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Тридцать миллионов рублей выделено из госбюджета на ремонт поликлинического отделения Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии.Аслан Бжания посетил медучреждение с инспекцией. Как рассказал президенту главврач Аляс Джинджолия, уже определен подрядчик и работы начнутся на следующей неделе.Глава государства передал в дар госпиталю портативный УЗИ-аппарат, что позволит проводить диагностику пациентом круглосуточно.
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аслан бжания, центральный военный госпиталь министерства обороны абхазии, абхазия, медицина
аслан бжания, центральный военный госпиталь министерства обороны абхазии, абхазия, медицина

Тридцать миллионов рублей выделено на ремонт поликлинического отделения военного госпиталя

20:20 03.06.2024 (обновлено: 22:17 03.06.2024)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииАслан Бжания оценил модернизацию Центрального военного госпиталя Министерства обороны Республики Абхазия
Аслан Бжания оценил модернизацию Центрального военного госпиталя Министерства обороны Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Тридцать миллионов рублей выделено из госбюджета на ремонт поликлинического отделения Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии.
Аслан Бжания посетил медучреждение с инспекцией. Как рассказал президенту главврач Аляс Джинджолия, уже определен подрядчик и работы начнутся на следующей неделе.
"Также в госпитале отремонтированы отделение хирургии, реанимации, анестезиологии, две операционные, в лаборатории произведен локальный ремонт", – отметил Джинджолия.
Глава государства передал в дар госпиталю портативный УЗИ-аппарат, что позволит проводить диагностику пациентом круглосуточно.
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииАслан Бжания оценил модернизацию Центрального военного госпиталя Министерства обороны Республики Абхазия
Аслан Бжания оценил модернизацию Центрального военного госпиталя Министерства обороны Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 03.06.2024
Аслан Бжания оценил модернизацию Центрального военного госпиталя Министерства обороны Республики Абхазия
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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