https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/vzaimnyy-interes-chanba-o-tom-kak-razvivat-otnosheniya-s-rossiey-v-sfere-kultury---1051235373.html
Взаимный интерес: Чанба о том, как развивать отношения с Россией в сфере культуры
Взаимный интерес: Чанба о том, как развивать отношения с Россией в сфере культуры
Sputnik Абхазия
О том, какую роль играет культура в жизни человека и государства, как с ее помощью рассказать об истории народа, почему так необходим культурный обмен между... 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T10:12+0300
2024-06-03T10:12+0300
2024-06-03T10:37+0300
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Взаимный интерес: Чанба о том, как развивать отношения с Россией в сфере культуры
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Чанба о том, как развивать отношения с Россией в сфере культуры
О том, какую роль играет культура в жизни человека и государства, как с ее помощью рассказать об истории народа, почему так необходим культурный обмен между странами и какие возможности упускает Абхазия, не развивая нужным образом отношения с Россией в сфере культуры, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Народный артист Абхазии, дирижер, композитор Нодар Чанба.Музыка, культура – общечеловеческий язык, который понятен всем людям, мы делаем свое дело в любое время, в любой ситуации, сказал Чанба в эфире радио."Сотрудничество с Россией – само по себе естественное явление, потому как мы находимся в культурном пространстве России давно. Лично я счастлив, что получил образование в Московской консерватории. Это культурное пространство, которое мы поддерживаем. Это нужно и нам, и России", – сказал музыкант.Рассуждая о том, как с помощью культуры можно развивать отношения, Чанба отметил, что это огромный инструмент, которым Абхазия не пользуется как надо."Культура существует для того, чтобы народы понимали друг друга. Вы можете читать лекции часами о том, какие абхазы, а я могу в течение полутора-двух минут спеть абхазскую народную песню, и человек все поймет. Музыка – огромный инструмент, который мы не используем. У нас с Россией очень много нереализованных дел, огромное количество российских деятелей культуры связаны с Сочи. Там много фестивалей, и мы не используем этот момент для привлечения их в Абхазию. Мы не организовываем поездки для наших деятелей на эти площадки", – отметил дирижер.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, взаимодействие, культура, фестивали, капелла, аудио
подкасты, взаимный интерес, взаимодействие, культура, фестивали, капелла, аудио
О том, какую роль играет культура в жизни человека и государства, как с ее помощью рассказать об истории народа, почему так необходим культурный обмен между странами и какие возможности упускает Абхазия, не развивая нужным образом отношения с Россией в сфере культуры, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Народный артист Абхазии, дирижер, композитор Нодар Чанба.
Музыка, культура – общечеловеческий язык, который понятен всем людям, мы делаем свое дело в любое время, в любой ситуации, сказал Чанба в эфире радио.
"Сотрудничество с Россией – само по себе естественное явление, потому как мы находимся в культурном пространстве России давно. Лично я счастлив, что получил образование в Московской консерватории. Это культурное пространство, которое мы поддерживаем. Это нужно и нам, и России", – сказал музыкант.
Рассуждая о том, как с помощью культуры можно развивать отношения, Чанба отметил, что это огромный инструмент, которым Абхазия не пользуется как надо.
"Культура существует для того, чтобы народы понимали друг друга. Вы можете читать лекции часами о том, какие абхазы, а я могу в течение полутора-двух минут спеть абхазскую народную песню, и человек все поймет. Музыка – огромный инструмент, который мы не используем. У нас с Россией очень много нереализованных дел, огромное количество российских деятелей культуры связаны с Сочи. Там много фестивалей, и мы не используем этот момент для привлечения их в Абхазию. Мы не организовываем поездки для наших деятелей на эти площадки", – отметил дирижер.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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