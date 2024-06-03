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Взаимный интерес: Чанба о том, как развивать отношения с Россией в сфере культуры

Взаимный интерес: Чанба о том, как развивать отношения с Россией в сфере культуры

Sputnik Абхазия

О том, какую роль играет культура в жизни человека и государства, как с ее помощью рассказать об истории народа, почему так необходим культурный обмен между... 03.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-03T10:12+0300

2024-06-03T10:12+0300

2024-06-03T10:37+0300

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Взаимный интерес: Чанба о том, как развивать отношения с Россией в сфере культуры Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Чанба о том, как развивать отношения с Россией в сфере культуры

О том, какую роль играет культура в жизни человека и государства, как с ее помощью рассказать об истории народа, почему так необходим культурный обмен между странами и какие возможности упускает Абхазия, не развивая нужным образом отношения с Россией в сфере культуры, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился Народный артист Абхазии, дирижер, композитор Нодар Чанба.Музыка, культура – общечеловеческий язык, который понятен всем людям, мы делаем свое дело в любое время, в любой ситуации, сказал Чанба в эфире радио."Сотрудничество с Россией – само по себе естественное явление, потому как мы находимся в культурном пространстве России давно. Лично я счастлив, что получил образование в Московской консерватории. Это культурное пространство, которое мы поддерживаем. Это нужно и нам, и России", – сказал музыкант.Рассуждая о том, как с помощью культуры можно развивать отношения, Чанба отметил, что это огромный инструмент, которым Абхазия не пользуется как надо."Культура существует для того, чтобы народы понимали друг друга. Вы можете читать лекции часами о том, какие абхазы, а я могу в течение полутора-двух минут спеть абхазскую народную песню, и человек все поймет. Музыка – огромный инструмент, который мы не используем. У нас с Россией очень много нереализованных дел, огромное количество российских деятелей культуры связаны с Сочи. Там много фестивалей, и мы не используем этот момент для привлечения их в Абхазию. Мы не организовываем поездки для наших деятелей на эти площадки", – отметил дирижер.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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