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Жителя Сочи задержали в Гагрском районе по подозрению в сбыте наркотиков
Жителя Сочи задержали в Гагрском районе по подозрению в сбыте наркотиков
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД задержали в Гагрском районе гражданина России Александра... 03.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-03T21:10+0300
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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД задержали в Гагрском районе гражданина России Александра Ахмедова по подозрению в сбыте наркотиков.Житель Сочи ввез наркотики на территорию Абхазии в обуви. Он делал закладки, фотографировал и отправлял геолокацию в Telegram координатору под псевдонимом "Лева брат".Возбуждено уголовное дело. Ахмедов находится под стражей.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
Жителя Сочи задержали в Гагрском районе по подозрению в сбыте наркотиков
21:10 03.06.2024 (обновлено: 22:49 03.06.2024)
СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД задержали в Гагрском районе гражданина России Александра Ахмедова по подозрению в сбыте наркотиков.
При досмотре у него обнаружили 95 свертков с метадоном, еще пять нашли в закладках в Гудаутском районе. Общая масса изъятого вещества — 93,075 грамма.
Житель Сочи ввез наркотики на территорию Абхазии в обуви. Он делал закладки, фотографировал и отправлял геолокацию в Telegram координатору под псевдонимом "Лева брат".
Возбуждено уголовное дело. Ахмедов находится под стражей.