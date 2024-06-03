https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/zhitelya-sochi-zaderzhali-v-gagrskom-rayone-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov--1051262089.html

Жителя Сочи задержали в Гагрском районе по подозрению в сбыте наркотиков

Жителя Сочи задержали в Гагрском районе по подозрению в сбыте наркотиков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД задержали в Гагрском районе гражданина России Александра... 03.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Сотрудники УКОН МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД задержали в Гагрском районе гражданина России Александра Ахмедова по подозрению в сбыте наркотиков.Житель Сочи ввез наркотики на территорию Абхазии в обуви. Он делал закладки, фотографировал и отправлял геолокацию в Telegram координатору под псевдонимом "Лева брат".Возбуждено уголовное дело. Ахмедов находится под стражей.

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