https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/chelovek-pogib-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1051268396.html

Человек погиб в аварии в Гудаутском районе

Человек погиб в аварии в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Уроженец села Дурипш погиб в результате ДТП в селе Верхняя Джирхуа, сообщил Sputnik начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба. 04.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-04T13:56+0300

2024-06-04T13:56+0300

2024-06-04T14:08+0300

в абхазии

дтп

авария

гудаутский район

мвд абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Уроженец села Дурипш погиб в результате ДТП в селе Верхняя Джирхуа, сообщил Sputnik начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурной части примерно в 12:30. На место прибыли карета скорой помощи, МЧС и правоохранительные органы. Милиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

гудаутский район

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дтп, авария, гудаутский район, мвд абхазии, абхазия