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Человек погиб в аварии в Гудаутском районе
Человек погиб в аварии в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Уроженец села Дурипш погиб в результате ДТП в селе Верхняя Джирхуа, сообщил Sputnik начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба. 04.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-04T13:56+0300
2024-06-04T13:56+0300
2024-06-04T14:08+0300
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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Уроженец села Дурипш погиб в результате ДТП в селе Верхняя Джирхуа, сообщил Sputnik начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурной части примерно в 12:30. На место прибыли карета скорой помощи, МЧС и правоохранительные органы. Милиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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дтп, авария, гудаутский район, мвд абхазии, абхазия
дтп, авария, гудаутский район, мвд абхазии, абхазия
Человек погиб в аварии в Гудаутском районе
13:56 04.06.2024 (обновлено: 14:08 04.06.2024)
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Уроженец села Дурипш погиб в результате ДТП в селе Верхняя Джирхуа, сообщил Sputnik начальник ОВД по Гудаутскому району Зосма Гицба.
По его словам, водитель автомобиля Audi не справился с управлением, машина перевернулась на проселочной дороге. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурной части примерно в 12:30. На место прибыли карета скорой помощи, МЧС и правоохранительные органы. Милиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.