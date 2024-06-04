https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/kosilov-rasskazal-o-turpotoke-v-abkhaziyu-v-nachale-leta--1051260730.html

Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета

Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета

Sputnik Абхазия

Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, как началось туристическое лето в Абхазии. 04.06.2024, Sputnik Абхазия

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Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета Sputnik Абхазия Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета

Абхазия — лидер списка самых популярных направлений для отдыха в июне у российских туристов, которые путешествуют самостоятельно. По данным сервиса онлайн-бронирования Ostrovok. ru, число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза. При этом доля республики в общем объеме зарубежных бронирований выросла с 7 до 13%. В десятку востребованных направлений также вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы. В Абхазии сутки обойдутся примерно в 5,3 тысячи рублей. Дешевле только в Малайзии — 4,9 тысячи рублей.Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik прокомментировал данную статистику. Слушайте подкаст.

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