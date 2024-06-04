https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/kosilov-rasskazal-o-turpotoke-v-abkhaziyu-v-nachale-leta--1051260730.html
Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета
Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета
Sputnik Абхазия
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, как началось туристическое лето в Абхазии. 04.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-04T10:52+0300
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Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета
Sputnik Абхазия
Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета
Абхазия — лидер списка самых популярных направлений для отдыха в июне у российских туристов, которые путешествуют самостоятельно. По данным сервиса онлайн-бронирования Ostrovok. ru, число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза. При этом доля республики в общем объеме зарубежных бронирований выросла с 7 до 13%. В десятку востребованных направлений также вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы. В Абхазии сутки обойдутся примерно в 5,3 тысячи рублей. Дешевле только в Малайзии — 4,9 тысячи рублей.Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik прокомментировал данную статистику. Слушайте подкаст.
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Косилов рассказал о турпотоке в Абхазию в начале лета
10:52 04.06.2024 (обновлено: 11:56 04.06.2024)
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik рассказал, как началось туристическое лето в Абхазии.
Абхазия — лидер списка самых популярных направлений для отдыха в июне у российских туристов, которые путешествуют самостоятельно. По данным сервиса онлайн-бронирования Ostrovok. ru, число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза. При этом доля республики в общем объеме зарубежных бронирований выросла с 7 до 13%.
В десятку востребованных направлений также вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы. В Абхазии сутки обойдутся примерно в 5,3 тысячи рублей. Дешевле только в Малайзии — 4,9 тысячи рублей.
Руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов в интервью радио Sputnik прокомментировал данную статистику.