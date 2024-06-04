https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/lakerbaya-rasskazal-o-zakonakh-ob-immunoprofilaktike-i-ob-uchete-v-sisteme-strakhovaniya-1051260317.html
Лакербая рассказал о законах об иммунопрофилактике и об учете в системе страхования
Лакербая рассказал о законах об иммунопрофилактике и об учете в системе страхования
Sputnik Абхазия
Депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая в интервью радио Sputnik рассказал о принятых депутатами социально направленных законопроектах. 04.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-04T13:49+0300
2024-06-04T13:49+0300
2024-06-04T13:49+0300
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Лакербая
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Лакербая
Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования". Законопроект представил депутат Леонид Лакербая. По его словам, принятие закона позволит установить точное количество занятого населения. Каждый гражданин Абхазии, иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, занимающиеся трудовой деятельностью на территории республики, должны быть застрахованы — для каждого будет создан индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.Также на заседании Парламента в окончательном чтении принят закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Как сообщил депутат Лакербая, одна из предпосылок принятия закона — увеличение числа случаев заболеваемости инфекционными болезнями. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, парламент абхазии, аудио
подкасты, абхазия, парламент абхазии, аудио
Лакербая рассказал о законах об иммунопрофилактике и об учете в системе страхования
Депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая в интервью радио Sputnik рассказал о принятых депутатами социально направленных законопроектах.
Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования". Законопроект представил депутат Леонид Лакербая. По его словам, принятие закона позволит установить точное количество занятого населения. Каждый гражданин Абхазии, иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, занимающиеся трудовой деятельностью на территории республики, должны быть застрахованы — для каждого будет создан индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Также на заседании Парламента в окончательном чтении принят закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Как сообщил депутат Лакербая, одна из предпосылок принятия закона — увеличение числа случаев заболеваемости инфекционными болезнями.
Подробности слушайте в подкасте.