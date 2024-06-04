https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/takie-obstoyatelstva-kazakov-o-situatsii-s-narusheniem-slukha-v-abkhazii--1051266402.html
Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии
Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии
Sputnik Абхазия
При содействии Министерства здравоохранения врач оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков проводит консультации в районах Абхазии. На сегодняшний день... 04.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-04T18:11+0300
2024-06-04T18:11+0300
2024-06-04T18:11+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
здоровье
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/04/1051266237_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_ae586b5a42fc4866d71846aecbd4f0aa.jpg
Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии
При содействии Министерства здравоохранения врач оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков проводит консультации в районах Абхазии. На сегодняшний день мобильный комплекс работает в Сухуме, во дворе Республиканской больницы.Какова ситуация с нарушением слуха в Абхазии, какие проблемы чаще всего выявлены у жителей и какие возможности предоставляет мобильный комплекс, об этом в эфире радио Sputnik рассказал оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков.Бесплатные консультации врача оториноларинголога-сурдолога организовал Минздрав Абхазии. Осмотр проводится в мобильном диагностическом центре. На прием к врачу могут попасть как взрослые, так и дети с трех лет.Основная цель работы центра – выявить слабослышащих пациентов, сказал Казаков в интервью радио. Нарушение слуха – актуальная проблема, в особенности по ранней выявляемости снижения слуха у детей, подчеркнул Казаков.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/04/1051266237_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cdb96cde02c7bf590f5c68b42f484388.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, здоровье, аудио
подкасты, такие обстоятельства, здоровье, аудио
Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии
При содействии Министерства здравоохранения врач оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков проводит консультации в районах Абхазии. На сегодняшний день мобильный комплекс работает в Сухуме, во дворе Республиканской больницы.
Какова ситуация с нарушением слуха в Абхазии, какие проблемы чаще всего выявлены у жителей и какие возможности предоставляет мобильный комплекс, об этом в эфире радио Sputnik рассказал оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков.
Бесплатные консультации врача оториноларинголога-сурдолога организовал Минздрав Абхазии. Осмотр проводится в мобильном диагностическом центре. На прием к врачу могут попасть как взрослые, так и дети с трех лет.
Основная цель работы центра – выявить слабослышащих пациентов, сказал Казаков в интервью радио. Нарушение слуха – актуальная проблема, в особенности по ранней выявляемости снижения слуха у детей, подчеркнул Казаков.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.