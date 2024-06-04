https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/takie-obstoyatelstva-kazakov-o-situatsii-s-narusheniem-slukha-v-abkhazii--1051266402.html

Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии

Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии

Sputnik Абхазия

При содействии Министерства здравоохранения врач оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков проводит консультации в районах Абхазии. На сегодняшний день... 04.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-04T18:11+0300

2024-06-04T18:11+0300

2024-06-04T18:11+0300

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Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Казаков о ситуации с нарушением слуха в Абхазии

При содействии Министерства здравоохранения врач оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков проводит консультации в районах Абхазии. На сегодняшний день мобильный комплекс работает в Сухуме, во дворе Республиканской больницы.Какова ситуация с нарушением слуха в Абхазии, какие проблемы чаще всего выявлены у жителей и какие возможности предоставляет мобильный комплекс, об этом в эфире радио Sputnik рассказал оториноларинголог-сурдолог Павел Казаков.Бесплатные консультации врача оториноларинголога-сурдолога организовал Минздрав Абхазии. Осмотр проводится в мобильном диагностическом центре. На прием к врачу могут попасть как взрослые, так и дети с трех лет.Основная цель работы центра – выявить слабослышащих пациентов, сказал Казаков в интервью радио. Нарушение слуха – актуальная проблема, в особенности по ранней выявляемости снижения слуха у детей, подчеркнул Казаков.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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