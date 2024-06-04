https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/tury-v-abkhaziyu-voshli-v-pyaterku-samykh-prodavaemykh-na-iyun-2024-goda-1051267385.html
Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых на июнь 2024 года
Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых на июнь 2024 года
Sputnik Абхазия
Почти 90% всех проданных туров с заездом в июне – на курорты шести стран, включая Россию, следует из данных "Слетать.ру". 04.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-04T12:55+0300
2024-06-04T12:55+0300
2024-06-04T12:55+0300
в абхазии
туристы
отдых в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041716462_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_83ca051a9f377f3e7b41f48e3c4ae96a.jpg
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых среди российских туристов на июнь 2024 года.На первом месте — Турция с 38,5%, у поездок в Россию 27%, а в Египет — 14,5%. По прогнозам, в летние месяцы в Абхазию могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Общий турпоток в Абхазию вырастет на 15%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1a/1041716462_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_a5b3ffac6aa2e03b4654c86b650fa1b7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туристы, отдых в абхазии, абхазия
туристы, отдых в абхазии, абхазия
Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых на июнь 2024 года
Почти 90% всех проданных туров с заездом в июне – на курорты шести стран, включая Россию, следует из данных "Слетать.ру".
СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых среди российских туристов на июнь 2024 года.
По данным статистики "Слетать.ру", доля республики от общего объема реализованных туров занимает 5%.
На первом месте — Турция с 38,5%, у поездок в Россию 27%, а в Египет — 14,5%.
По прогнозам, в летние месяцы в Абхазию могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Общий турпоток в Абхазию вырастет на 15%.