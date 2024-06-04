https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/tury-v-abkhaziyu-voshli-v-pyaterku-samykh-prodavaemykh-na-iyun-2024-goda-1051267385.html

Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых на июнь 2024 года

Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых на июнь 2024 года

Sputnik Абхазия

Почти 90% всех проданных туров с заездом в июне – на курорты шести стран, включая Россию, следует из данных "Слетать.ру". 04.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-04T12:55+0300

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отдых в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Туры в Абхазию вошли в пятерку самых продаваемых среди российских туристов на июнь 2024 года.На первом месте — Турция с 38,5%, у поездок в Россию 27%, а в Египет — 14,5%. По прогнозам, в летние месяцы в Абхазию могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Общий турпоток в Абхазию вырастет на 15%.

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туристы, отдых в абхазии, абхазия