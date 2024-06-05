https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/ardzinba-abkhaziya--chast-semi-globalnogo-bolshinstva-1051282581.html

Ардзинба: Абхазия — часть семьи глобального большинства

Ардзинба: Абхазия — часть семьи глобального большинства

Sputnik Абхазия

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема форума — "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". 05.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-05T23:11+0300

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новости

абхазия

инал ардзинба

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Абхазия — часть семьи глобального большинства, заявил дипломат, участник Питерского международного экономического форума Инал Ардзинба. Кроме того, Абхазия активно взаимодействует с Беларусью в сфере инвестиций и торговли. "Наша страна, наш народ давно сделали геополитический выбор. Мы вместе с Российской Федерацией, мы вместе с нашими братьями из Беларуси", — заявил Ардзинба.

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