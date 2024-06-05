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Ардзинба: Абхазия — часть семьи глобального большинства
Ардзинба: Абхазия — часть семьи глобального большинства
Sputnik Абхазия
ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема форума — "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". 05.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-05T23:11+0300
2024-06-05T23:11+0300
2024-06-05T23:11+0300
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абхазия
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Абхазия — часть семьи глобального большинства, заявил дипломат, участник Питерского международного экономического форума Инал Ардзинба. Кроме того, Абхазия активно взаимодействует с Беларусью в сфере инвестиций и торговли. "Наша страна, наш народ давно сделали геополитический выбор. Мы вместе с Российской Федерацией, мы вместе с нашими братьями из Беларуси", — заявил Ардзинба.
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новости, абхазия, инал ардзинба
новости, абхазия, инал ардзинба
Ардзинба: Абхазия — часть семьи глобального большинства
ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема форума — "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста".
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Абхазия — часть семьи глобального большинства, заявил дипломат, участник Питерского международного экономического форума Инал Ардзинба.
Он отметил, что республика, десятилетиями живя в условиях международных ограничений, продолжает развивать экономику и социальную сферу благодаря сотрудничеству с Россией.
Кроме того, Абхазия активно взаимодействует с Беларусью в сфере инвестиций и торговли.
"Наша страна, наш народ давно сделали геополитический выбор. Мы вместе с Российской Федерацией, мы вместе с нашими братьями из Беларуси", — заявил Ардзинба.